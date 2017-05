Håper på omkamp om tvangssammenslåing av kommuner på Frp-landsmøte

Flere fylkesledere og Bård Hoksrud håper Frp snur og sier nei til at kommuner slås sammen med tvang.

En omkamp om tvangssammenslåing av kommuner kan fort føre til at regjeringspartiet Fremskrittspartiet plutselig snur og sier nei i neste stortingsperiode.

Fylkesleder Liv Gustavsen i Akershus Frp er for kommunesammenslåinger, men mener det må skje frivillig.

– Jeg tror ikke tvang er riktig vei og gå. Jeg tror mer på eksempelets makt, og at flere vil komme etter når de ser effekter og fordeler av andre sammenslåinger, sier Gustavsen til VG.

SAMMENSLÅTT: Ordfører Jon Håkon Odd ser ut til å bli den siste av sitt slag i Leikanger kommune, som er tvangssammenslått med Balestrand og Sogndal. Foto: Frode Hansen , VG

Delt landsstyre



Landsstyret i partiet delte seg da spørsmålet om tvangssammenslåing ble behandlet i mars. Et flertall gikk inn for en formulering om at mange kommuner er for små til å møte innbyggernes behov og rettigheter - og at arbeidet med ny kommunestruktur derfor fortsetter.

Frp som regjeringsparti står også bak de 14 kommunene som hittil er besluttet sammenslått mot sin vilje.

Mindretallet i landsstyret ville erstatte dette med følgende formulering:

Kommunesammenslåing skal skje frivillig.

Hoksrud gleder seg til debatten



– Jeg vil ikke ha tvangssammenslåing. Dette kan bli en spennende sak på landsmøtet etter at tilhengerne av muligheten for tvang vant frem på det siste landsmøtet vårt. Når man har hatt folkeavstemning lokalt, så man respektere dette, sier Bård Hoksrud til VG.

Hans samfylking og fylkesleder i Telemark, Lars Lindskog, er enig.

– Jeg tror at landsmøtet lander på et flertall som har respekt for lokale folkeavstemninger og frivillighet innen kommunesammenslåinger, sier Lindskog til VG.

I nabofylket Vestfold, sitter Frode Gaasland Hestnes. Også han er mot tvang i utgangspunktet.

– Kommunesammenslåinger skal skje frivillig, så får vi vurdere det nærmere der det er helt spesielle forhold som tilsier noe annet. Dette blir et stort tema på landsmøtet. Men vi er ikke helt ferdig med vår diskusjon ennå, sier Hestnes til VG.

Forsvarer tvang i Sogn og Fjordane



I Sogn og Fjordane har regjeringen allerede besluttet at kommunene Leikanger og Bremanger skal tvinges sammen med nabokommuner.

Fylkesleder Lars-Svein Drabløs forsvarer det.

– Så lenge det er en kommune som stritter i mot - mens flere nabokommuner går inn for sammenslåing, så kan tvang forsvares, sier Drabløs.

Saken skal behandles som en del av programdebatten på Fremskrittspartiets landsmøte lørdag.