Frp vil stoppe asylinnvandringen til Norge

Med permanent grensekontroll, mer overvåkning og egne asylmottak i utlandet vil Frp gjøre slutt på asylinnvandringen til Norge.

På sin oppsummering av det politiske halvåret fredag kunngjorde Frp-leder Siv Jensen at partiet går inn for fem tiltak for å stanse asylinnvandringen til Norge:

** Stoppe all asylinnvandringen til Norge ved å opprette egne asylmottak i utlandet, samt intensivere tvangsreturer.

** Innføre permanent grensekontroll.

– Ikke minst må vi styrke kontrollen av de som oppholder seg i Norge, sier Jensen.

** Åpne for generell bevæpning av politiet i de politidistriktene som opplever behov for det.

** Innføre et krav om minimum ti års botid for å få norsk statsborgerskap. Dette skal gis «etter å ha sverget troskap til Norge».

** Mer overvåkning og «bekjempelse av radikaliserende aktivitet».

– Asylsystemet kan misbrukes. Vi må ha kontroll med hvem som kommer til landet og derfor vil vi altså opprette asylmottak i utlandet, slik at de som kommer til landet er sjekket før de kommer, fortsetter Jensen.