Frp vil senke aldersgrensen på sprit

Fremskrittspartiet vil oppheve Vinmonopolet, la 18-åringer kjøpe sprit og gjøre alkoholen billigere og mer tilgjengelig for folket.

– Er du 18 år og myndig kan du gjøre alt, foruten to ting: Kjøre lastebil og kjøpe sprit. Du kan gifte deg, ta opp gjeld, og styre et land, men du kan ikke ta en cognac til kaffen, sier nestleder i Frps programkomité, Harald Tom Nesvik.

Partiene er nå i ferd med snekre sine kampsaker for å vinne velgernes stemmer under neste års stortingsvalg, og Frp har i kjent stil videreført flere av sine hjertesaker.

Blant dem er liberalisering av alkoholloven, som de måtte skrinlegge da de inngikk samarbeidsavtalen med blant andre Kristelig Folkeparti.

Vil fjerne regulering av skjenketid



I partiprogrammet som nå sendes ut på høring, foreslår partiet likevel på ny en rekke forslag som skal gjøre alkohol og tobakk både billigere og mer tilgjengelig:

• Oppheve monopolet for omsetning av alkoholholdige drikker

• Sette aldersgrensen for kjøp og skjenking av alkoholholdige drikkevarer til myndighetsalder.

• Fjerne reguleringen av åpnings- og skjenketider.

• Sette ned avgiften på alkohol og tobakk slik at den kommer på linje med våre naboland for å unngå handelslekkasje og smugling.



VIL HA SLUTT PÅ MONOPOLET: Fremskrittspartiet ønsker nå å oppheve monopolet for omsetning av alkoholholdige drikker. Foto: Nina Andersen/VG

De begrunner ønsket om å redusere avgiften på alkohol og tobakk med at avgiftene i dag er så høye at de fører til smugling og ulovlig produksjon. De ønsker også å motsette seg byråkratiske tiltak som hindrer at voksne mennesker kan nyte lovlige produkter.

– Det er mulig at enkelte tror at vi lever helt isolert fra resten av verden, men jeg har ikke sett at de har noe kortere leveralder i andre land i Europa enn vi har i Norge selv om de ikke har slike kunstige regler, sier Nesvik.

Arbeiderpartiet: Ganske, ganske spesielt

Forslagene får Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen til å se rødt. Han er overrasket over at Frp på ny foreslår det han betegner som både helsefarlige og oppsiktsvekkende forslag.

– Det er ganske oppsiktsvekkende at de, selv etter fire år i regjering, på ny får seg til å fremme disse forslagene, tross sine samarbeidspartner og forskeres advarsler. Dette er forslag som betyr mye for helsen til folk, og om dette blir vedtatt vil vi få et samfunn med mer vold, økt kriminalitet og mer utrygghet for barn som har foreldre med et uvettig forbruk av alkohol, mener Micaelsen.

Han mener at Frp legger opp til en politikk som vil føre til at flere skal drikke og røyke mer.

– Pris og tilgjengelig øker forbruker. Det er galskap, sier han.

Nesvik forteller at han lever godt med kritikken fra Arbeiderpartiet.

– Er det én ting som ikke bekymrer meg, så er det at Arbeiderpartiet er rystet over programmet vårt. Et parti som tar til orde for utdeling av heroin, men som er rystet over at du skal få kjøpe øl etter klokken 20 i butikken, har et problem, sier han.