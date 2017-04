Frp varsler stormløp mot Aps nye familiepolitikk

«Gud skapte mann og kvinne». Vi har nok med to kjønn, tordner Frps Harald T. Nesvik mot Aps nye familiepolitikk. – Gud sitter ikke i Aps programkomité, svarer Hadia Tajik.

– Når det gjelder det tredje kjønn, så mener jeg at det må være tilstrekkelig i dette landet å forholde seg til to juridiske kjønn, mann og kvinne, sier Frps parlamentariske leder Harald T. Nesvik til VG.

Han tordner mot Ap-nestleder Hadia Tajik, som leder partiets programkomité og fredag la frem sine forslag for Aps landsmøte på Folkets Hus i Oslo. Blant dem er en rekke forslag til liberaliseringer i familiepolitikken, som landsmøtet skal ta stilling til i helgen.

– Uante konsekvenser

Nesvik mener Aps nye kurs for familiepolitikken vil skape «enorme problemer», få «uante konsekvenser» og «kaos».

Han er i harnisk over disse tre forslagene som etter alt å dømme blir en del av Aps nye program:

• «Av hensyn til barnets beste å vurdere om et barn som har flere enn to omsorgspersoner også kan ha flere enn to juridiske foreldre».

• «Åpne opp for at foreldrepermisjonen kan tas ut av flere enn de to juridiske foreldrene, slik at flere omsorgspersoner i regnbuefamilier kan ta ut permisjon dersom de juridiske foreldrene ønsker dette».

• «Vurdere å innføre en tredje kjønnskategori».

BRYSK: Frps Harald T. Nesvik mener to kjønn er mer enn nok.

– Alt det som Ap her presenterer, er et angrep på familiebegrepet, fordi man utvanner det, og endrer det så radikalt at det rett og slett kommer til å få uante konsekvenser. Normalt har en person to foreldre. Det er faktisk sånn livet fungerer, sier Nesvik til VG.

Også KrF-nei

Han får full støtte av lederen i KrF, Knut Arild Hareide.

– Jeg er glad for at også Frp nå løfter frem disse etiske problemstillingene. Jeg ønsker gjerne å få denne diskusjonen inn i valgkampen. Dette er viktige spørsmål i vårt spørsmål både nå og i fremtiden, sier Hareide, som sier nei til alle de tre nye punktene i Aps program.

Også Høyre er motstandere av forslagene fra Ap om å øke antallet juridiske foreldre.

– Det er en ærlig sak ha å et tradisjonelt syn på familien slik som Nesvik og Hareide har. Det Arbeiderpartiets programkomité har prøvd å gjøre, er å forholde seg til virkeligheten og hverdagen til mange familier der ute. Barnas beste er det sentrale, og vi vil utrede hvordan vi sikrer barnas beste i de familiekonstrallasjonene som allerede finnes, forklarer Hadia Tajik, nestleder og leder av programkomiteen i Ap.

TAKKNEMLIG: Knut Arild Hareide er glad for Frps engasjement i Aps familiepolitikk.

«Gud skapte mann og kvinne»



– Ap mener de forholder seg til det som er dagens og fremtidens familiemønstre, mens Frp henger tilbake i hvordan ting var før, Nesvik?

– Mitt inntrykk er at Ap er i ferd med å stille seg sånn de gjør fordi de helt sikkert har fått innspill fra en rekke interessegrupper, som sier at de føler at sine rettigheter ikke er ivaretatt i dagens regelverk. Men vi kan ikke ha et lovverk, eller et regelverk, som sier at «da lager vi bare et tredje kjønn». For å si det rett ut, altså: «Gud skapte mann og kvinne». Saken er at vi har nok med to kjønn.

– Nesvik står fritt til å referere til Gud når han utvikler politikk for Frp, men Gud sitter ikke i Aps programkomité. Det er folk vi lager vår politikk for. Særlig vanlige arbeidsfolk, svarer Tajik og legger til:



– Når Ap lager ny politikk tenker vi på det som er det beste for Norge og folk som bor her. Vi er ikke sårbare for særinteresser som et ytterliggående parti som Frp er. Vi er et bredt folkeparti og debatten om det tredje kjønn handler grunnleggende om frihet, og vi våger å ta de debattene og åpne opp for det.

Flertallet er negative

Heller ikke velgerne er særlig begeistret for de radikale forslagene.

En undersøkelse InFact har gjort for VG, viser at flertallet er negative til å innføre et tredje kjønn og at et barn kan få flere juridiske foreldre. Også flertallet av Ap-velgerne er negative.

– Burde Ap-landsmøte tenke seg om to ganger før de vedtar forslagene?

– Det er nå opp til landsmøtet å ta stilling til hva som blir politikken. Programkomiteen var forberedt på engasjement og diskusjon om nytenkningen om familiepolitikken. Slik har det alltid vært, svarer Tajik.

Siden Ap la frem utkast til partiprogram har Ap gått ned 4,3 prosentpoeng viser et gjennomsnitt av meningsmålingene hos Pollofpolls.no. Valgforsker Bernt Aardal sier til VG at noe av nedgangen kan skyldes forslaget om et tredje kjønn.

Det avviser Tajik.

– Nei, tvert imot. Vi ser i bakgrunnstallene at velgerne ikke forlater oss, men at vi ikke er fullmobilisert. Vi er innstilt på å være mye der ute nå å snakke om saker som arbeid, helse, skole og klima, sier Tajik.

To foreldre uansett

Nesvik er nestleder i Frps programkomité, som i disse dager er i innspurten av sitt arbeid.

– Jeg kan garantere at det ikke blir noe sånt i vårt program så lenge jeg sitter i programkomiteen, sier Nesvik.

– For Frp og meg handler slike familiespørsmål først og fremst om barnets beste. Er det nødvendig å skape flere ulike arenaer hvor enda flere involverte skal kjempe for rettigheter i kampen om barna ved samlivsbrudd og i arvespørsmål? Her ønsker Ap en radikal endring av familiebegrepet, man ikke aner konsekvensene av, sier Nesvik.

Han utdyper:

– En person har to foreldre uansett hva politikere måtte velge å kalle konstellasjonen for å sette spor etter seg. Dersom man skal ha en ukjent ligning på antall «foreldre», hva da ved samlivsbrudd? Hvor skal barnet da bo? Hvem skal være med i avgjørelsen og diskusjonen rundt delt bosted og omsorg? Hvor mange steder skal man åpne opp for at disse barna skal bo? Hva med arv? Vi har mine, dine og våre barn. Det gir ofte store utfordringer, men er fullt mulig å håndtere fordi man vet hvem som er de biologiske foreldrene. Men idet du åpner for at enda flere skal være juridiske foreldre, så får du enda flere problemstillinger. Hvem får rett til foreldrepermisjon? Hvem får rett til å være hjemme med sykt barn? Omsorgspenger? spør han.

Nesvik spår at om forslaget blir en realitet, vil det skape enorme problemer og økte kostnader for samfunnet.

– I tillegg frykter jeg at barna får problemer senere i livet, når det gjelder arv og andre ting.

Frykt er ikke noe argument, svarer Tajik:

– Det er relevant å spørre om hva som skjer ved skilsmisse og dødsfall. I dag vil for eksempel ikke disse barna ha rett på fars- eller morsarven sin dersom en av foreldrene uten juridisk foreldrestatus går bort. Derfor er det viktig å utrede dette før vi går videre. Dette har vi bare begrenset erfaring med fra andre land, derfor må dette på bordet. Frykt for noe vanskelig er ikke godt nok i seg selv for å la være å forholde seg til at dette er hverdagen til mange familier og barn i dag, sier Tajik.

Barnets beste

Nesvik mener det er opp til den enkelte hvilken samlivsform man velger, og står fast på at dette ikke har noe å gjøre med at to homofile mennesker velger å leve sammen og ha et barn.

– Det kan være barn fra tidligere ekteskap, det kan være at du ulovlig har fått et surrogatbarn. Her må det handle om barnets beste. Ap frir dessuten både til KrF og Sp, og dette vil neppe være en fanesak for disse. Dersom Ap mener alvor av dette frieriet, står de virkelig i spagaten – og i fare for å revne, sier Nesvik.

HØYRE-KVINNE: Familiepolitisk talsperson Tina Bru.

Leder i Høyres kvinneforum, stortingsrepresentant Tina Bru, støtter ikke Hadia Tajik og Aps forslag.

– Jeg deler tanken om at familien er samfunnets viktigste sosiale fellesskap, og at det er viktig å hegne om den. I vårt forslag til partiprogram har ikke vi noe om det Ap foreslår, fordi vi er uenige i det. Det eneste vi er enige i, er at fosterforeldre skal få delvise partsrettigheter, men det er en litt annen debatt, sier Bru.

– Jeg føler vel at forslagene fra Ap bærer litt preg av å prøve å komme de voksne i møte, mens for oss vil det alltid være hva som er barns beste som er viktigst, sier Bru.