Frp-topp gir seg på Stortinget

GIR SEG: Fremskrittspartiets parlamentariske leder Harald Tom Nesviker inne i sin femte periode på Stortinget og har hatt politiske verv i Frp siden midten av 1980-tallet. Han er tydelig på at familien har betalt en pris for hans karrierevalg. Det er en av grunnene til at han nå ønsker å gi seg.

Foto: Simen Grytøyr

VG