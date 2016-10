Frp-topp Atle Simonsen vitset om voldtekt av menn

Den tidligere lederen i FpU (Fremskrittspartiets Ungdom) får kritikk for et standup-show der han vitser om at han ikke skjønner hvordan en mann kan bli voldtatt av en kvinne.

På sin åpne Facebook-profil la Atle Simonsen, politisk rådgiver for helseminister Bent Høie (H) og tidligere leder i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), i går kveld ut en video av sin standup-debut på et utested i Stavanger.

I videoen, som først ble omtalt av TV 2, presenterer Simonsen seg som «politiker, og en del av Helsedepartementet i Norge». I den over fem minutter lange videoen vitser han blant annet om Therese Johaug, Bob Dylan og Sophie Elise, før han går over til å vitse om voldtekt:

«Jeg leste nettopp en rapport som var ganske alvorlig, hvor det kom frem at det er stadig flere menn som anmelder voldtekt. Voldtekt begått av damer, altså menn som har blitt voldtatt av damer. Hvordan foregår det!? Hvordan går det an? Altså, det er jo slit nok for noen å få den opp når de har lyst ... har jeg hørt, har jeg hørt altså. Men det er jo mulig at de bare ble stiv av skrekk», forteller Simonsen til latter fra salen.

– Ingen som tror du ikke likte det



Den tidligere FPU-lederen fortsetter med å spørre hvor mye fylleangst man må ha for å anmelde en voldtekt «av en blond dame på 1.60 meter».

«Det er ingen som tror på det. I hvert fall ingen som tror du ikke likte det. Så kom jeg til å tenke på hvorfor dette har skjedd, fordi jeg var nemlig veldig nære på å anmelde en voldtekt selv en gang. Fordi jeg våknet opp ved siden av en dame for noen år siden, og jeg så med en gang at hun ikke skulle være der. Fordi hun var mye finere enn en dame jeg skal klare å få i seng. Så jeg tenkte med en gang: «Faen, det er ingen av kompisene mine som kommer til å tro på at dette har skjedd». Så jeg tenkte at her er det bare en løsning: Jeg må gå ned på politistasjonen, anmelde henne for voldtekt, få politiet til å etterforske det og bevise at det har skjedd, før kompisene mine tror på det», avslutter Simonsen.

BEKLAGER: Atle Simonsen (Frp) tar selvkritikk etter standup-showet. Her fra Frp sitt landsmøte på Gardermoen i 2014. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

Vekker reaksjoner



Vitsingen vekker reaksjoner i kommentarfeltet på Frp-politikerens Facebook-profil.

« Skal jeg fortelle deg hvordan menn blir voldtatt?

Man kan vitse om alt, selv døde babyer og overgrep (selv om ikke alle syns det er ok), men å vitse på bakgrunn av så omfattende kunnskapsløshet som du gjør her føles bare bekymringsverdig mtp din still ing i helsedepartementet og hva du skal jobbe med», skriver én.

« Dette var usmakelig og en hån mot alle gutter og menn som strever med å bli trodd. Helt skivebom for en i din posisjon. Jeg kan gi deg navnet på flere gutter som har blitt voldtatt av kvinner.»

Det er også flere som roser Frp-politikerens opptreden på scenen.

SV-politiker Hilde Mari Bjørke er imidlertid én av dem som reagerer sterkt. Hun har kommentert under videoen, og utdyper synspunktene sine overfor TV 2:

– Jeg mener en politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet bør vite bedre enn som så. Dette bidrar til å opprettholde tabuene om voldtekt av menn og det er veldig synd at det kommer fra en helsetopp, sier hun.

– Virket passende der og da



Søndag beklager Simonsen på sin egen Facebook-side. Her forklarer han at vitsene «virket passende der og da», og at han forstår reaksjonene. Overfor VG utdyper han:

– Stand-up er et show, og det er ikke sånn at man mener alt som blir sagt. Voldtekt av både menn og kvinner er et tema jeg har vært opptatt av lenge, og som jeg mener vi må slå hardt ned på. Jeg beklager at jeg har vært med på å gjøre noen vondt, sier han.

– Hvorfor valgte du et så betent tema?

– Jeg tenkte at det i stand-up-setting fikk være greit å spøke med alvorlige temaer, og at det var noe mange knyttet stereotypier til. I ettertid ser jeg at det kan tolkes som bagatellisering, og det var det ikke ment som.

– Hvorfor valgte du å presentere deg som politiker i Helse- og omsorgsdepartementet?

– Folk i Stavanger vet hvem jeg er og kobler meg til politikken, så jeg brukte det som en del av selvironien. Mye av humoren gikk jo nettopp på at jeg er en halvfeit mann med ansvar for folks helse, så min rolle var et viktig premiss, sier han.

– Hva tenker du om de reaksjonene som har kommet?

– Jeg leser det som blir sagt og tar det til meg. Etterpåklokskap er tross alt eksakt vitenskap.

Høie: – Ikke greit



Helse- og omsorgsminister Bent Høie skriver i en uttalelse til VG at han er glad for rådgiverens beklagelse.

– Atle Simonsen har selv beklaget sin standup-vits om hvordan kvinner kan voldta menn. Det er bra, for det å spøke om alvorlige overgrep er ikke greit, sier han.

Statsråden understreker samtidig at hendelsen ikke påvirker hans tillit til Simonsen.

– Både Atle og jeg har i lengre tid vært opptatt av at det må slås hardt ned på overgrep, både begått av menn og kvinner. Vitsen var en feilvurdering han har beklaget. Jeg har derfor fortsatt tillit til ham som min politiske rådgiver.