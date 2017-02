Frp-Siv har økt avgiftene med nær 4 milliarder

Etter snart fire år som finansminister har Siv Jensen gjort opp sitt eget regnskap: Hun har gjennomført en historisk økning av avgiftene for folk flest.

– Disse tallene er veldig avslørende for Frp. De drev valgkamp på at nå skulle vi endelig få lavere avgifter. Isteden ender de altså opp med å øke dem. Vi kan trygt kalle Siv Jensen for avgiftsdronning, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Han reagerer på helt nye beregninger som finansminister Siv Jensen selv har laget på spørsmål fra Arbeiderpartiet. Beregningene viser at Frp-lederen har økt avgiftene med hele 3,8 milliarder kroner etter at hun ble statsråd i 2013.

Hevder Frp bløffer

VG omtalte også i høst den kraftige avgiftsøkningen med Frp i regjering. Den gang var økningen på 3,3 milliarder kroner. Men siden da har altså avgiftene gått opp med ytterligere en halv milliard.

Dermed har Høyre/Frp-regjeringen grundig passert Arbeiderpartiets forrige regjering. Stoltenberg II-regjeringen økte avgiftene i snitt med drøyt 560 millioner kroner i året. Høyre/Frp-regjeringen øker i snitt avgiftene med nær en milliard årlig.

– Jeg håper velgerne ser hva slags bløff Frp forsøker å servere dem. Istedenfor avgiftslettelser har Frp så langt en historisk stor økning av avgiftene, sier Vedum.

TIL ANGREP: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kaller Siv Jensen for «avgiftsdronning». Her utenfor gården sin på Ilseng i Hedmark. Foto: Odin Jæger , VG

Siv Jensen vil helst ikke snakke om den store avgiftsøkningen hun har vært med på å servere norske forbrukere.

– Det er ikke en stor overraskelse at enkelte avgifter øker når vi samarbeider med partier som ønsker et grønt skifte. Men jeg er fornøyd med at skattene og avgiftene samlet sett er redusert med over 21 milliarder kroner, og at bilistene alene har fått lettelser på netto 1,5 milliarder kroner, sier Jensen.

Slår tilbake

Istedenfor å ta selvkritikk langer isteden Frp-lederen kraftig ut mot Senterparti-lederen og deres sannsynlige regjeringspartner Arbeiderpartiet.

I januar i år avklarte partileder Jonas Gahr Støre at han går til valg på å øke skatter og avgifter samlet med 15 milliarder kroner, hvor avgiftene skal utgjøre rundt fem milliarder kroner.

– Å høre Vedum og Arbeiderpartiet klage på avgifter blir som en pyroman som klager på brannvesenet. I Stortinget har de kjempet mot fjerning av arveavgiften og båtmotoravgiften. De har villet øke bilavgiftene med over tre milliarder kroner og er imot alle regjeringens lettelser i års- og engangsavgift, sier Jensen til VG.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen håper å overta Jensens statsrådsjobb til høsten. Det eneste hun kan love er at avgiftene skal øke enda mer.

Men det hindrer henne ikke fra å kritisere Frp-lederen.

– Jeg tror mange som stemte på Frp for å få lavere avgifter og fjerning av bompenger er skuffet over at Frp/Høyre-regjeringen både har økt avgiftene mest per år og også satt ny rekord i bompengeinnkreving. Siv Jensen kunne nok med fordel tonet ned kritikken sin av partier som faktisk er ærlige om politikken sin, for hun møter seg selv i døren gang på gang. Det begynner å bli veldig gjennomsiktig, sier Marthinsen.