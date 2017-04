Frp-politikere vil ha statlig halal-godkjenning

Regjeringen må sikre nøytral godkjenning av halal-kjøtt, mener Frp-politikere. Dagens ordning gir millioninntekter til Islamsk Råd Norge (IRN).

–Halal-sertifisering burde være et statlig ansvar på samme måte som vi har det offisielle miljømerket Svanemerket, sier medlem i Stortingets næringskomité Oskar J. Grimstad (Frp), som varsler at dette vil bli tema i stortingsgruppen, til Vårt Land.

For to år siden inngikk kjøttprodusenten Nortura et samarbeid med IRN, der rådet mottar én krone for hvert kilo halal-kjøtt som slaktes. Nortura selger bortimot 1.000 kilo slikt kjøtt i året, og også en del restauranter og andre kjøttprodusenter er frivillig tilknyttet samme ordning. Ifølge avisen ga dette organisasjonen en inntekt på 2,4 millioner kroner i 2015.

Grimstad mener dette skaper en form for monopolsituasjon, som han ønsker å avvikle. Hvordan det skal gjennomføres i praksis, mener han imidlertid de muslimske miljøene selv bør finne ut av. Han får støtte fra komité- og partikollega Sivert Bjørnstad, og fra NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Leder i Næringskomitéen, Geir Pollestad (Ap), er imidlertid uenig.

– Etter mitt syn er det ikke en statlig oppgave å drive kvalitetssikring av halal-kjøtt, sier han til avisen.

Forstander i Rabita-moskeen, Basim Ghozlan, varslet tidligere denne uken at hans moské og opptil sju andre vurderer å opprette en konkurrent til IRN. Han avviser likevel at de vil konkurrere med IRN når det gjelder halal-sertifisering. Nortura opplyste torsdag at de vil fortsette å samarbeide med IRN.