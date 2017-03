Frp-politiker Christian Haugen går kraftig ut mot partikollega Sylvi Listhaug, som han mener kjemper mot rettighetene til LHBT-miljøet.

Det er talen innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug holdt under den omstridte kristne konferansen Oslo Symposium fredag, som har fått Christian Haugen til å reagere.

– Sylvi Listhaug er en brems for LHBT-miljøet (LHBT står for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner). Hun kjemper imot disse verdiene og harselerte med det gjennom å si at hun fikk kaffen i halsen av at KrF og Knut Arild Hareide ville vurdere forslaget om et tredje kjønn, sier han til VG.

KRITISERER LISTHAUG: - Frp-politiker i Bergen, Christian Haugen, mener Sylvi Listhaug opptrer som en brems mot LHBT-miljøet. Foto: PRIVAT

– Hun sa at slike verdier må vi kjempe i mot. Da lurer jeg på om det er retten alle har til å være frie mennesker hun vil kjempe i mot, sier Haugen, som sitter i bystyret i Bergen for Frp.

– Stiller ikke krav til kristne

Haugen har selv vært med å arrangere regnbuedagene i Bergen flere ganger, og mener Listhaug går i mot Frps egne kjerneverdier når hun støtter opp om Oslo Symposium.

Flere av de inviterte talerne på arrangementet blir beskrevet som «kristenfundamentalister» av samfunnsdebattanter.

– Vil hun kjempe imot verdier som å gifte seg med likekjønnede, retten til fri abort, assistert befruktning? Hun besøker andre religiøse trossamfunn, stiller krav og er tydelig og skarp på hvilke verdier som er viktige for Norge. Hun stiller ingen krav og kommer ikke med oppfordringer til de som er på dette arrangementet. Der er det blant annet mange fra kristne frimenigheter, og der er det generelt vanskelig for LHBT-mennesker, utdyper han.

Kom med Pride-kritikk

I sin tale under det kristne arrangementet kritiserte Listhaug blant annet Knut Arild Hareide for å ha gått i Pride-paraden i Oslo i sommer.

– Du trenger ikke gå i Pride for å vise avsky mot de grufulle drapene som skjer på homofile i verden, sa hun.

Hun kritiserte også Hareide og KrF for å ikke være kritiske nok overfor flere av forslagene Arbeiderpartiet har kommet med i sitt nye partiprogram, som å åpne for det tredje kjønn, og at et barn kan ha mer enn to personer som foreldre.

– Jeg holdt på å få kaffen i halsen da jeg hørte KrF-partileder Knut Arild Hareide si at han ville vurdere det. Heldigvis snudde han på det, sa hun fra talerstolen.

Knut Arild Hareide sa på sin side at han levde godt med sin deltakelse på Pride-paraden i fjor.

– Hun sier hun er blitt kritisert for å komme hit, og så kritiserer hun meg for å gå i Pride. Jeg hadde en veldig sterk, personlig forklaring på hvorfor jeg gikk i Pride, så det lever jeg godt med, sa Hareide til VG.

Vil ikke kommentere

Sylvi Listhaugs rådgiver, Espen Teigen, skriver i en e-post til VG at statsråden ikke ønsker å kommentere Haugens kritikk.

– Det har ingenting med noe av det hun sa, skriver han til VG.