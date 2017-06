Frp-politiker melder seg ut i protest

Etter lang tids intern konflikt melder Ingebjørg Godskesen seg ut av Frp. Hun sammenligner partiet med regimet i Tyrkia, der hun er valgobservatør for Europarådet.

Det hele startet da representanten fra Aust-Agder brøt med resten av Frps stortingsgruppe og stemte mot tvangssammenslåing av kommuner i tre tilfeller.

Siden har det bare ballet på seg.

Frp svarte med å ville frata henne internasjonale verv i henholdsvis Europarådet og Nordisk råd. Men da Stortinget mandag skulle stemme over førstnevnte, kom kontrabeskjeden:

Det har ikke Stortinget makt til.

Og nå har Frp-politikeren fått nok: Etter nesten 17 år melder hun seg ut av partiet.

– Det er med tungt hjerte jeg sender inn min utmelding av Frp, med øyeblikkelig virkning, skriver hun i en lang uttalelse natt til tirsdag.

Hun skriver at det lenge har vært vanskelig for henne å være medlem av partiet på grunn av måten hun er behandlet på.

– Jeg kjenner av den grunn at jeg må ta hensyn til meg selv og min familie, da det i en slik situasjon ikke bare er jeg som sliter, men mine barn sliter også, pga det som skjer.

Hun gjentar sine tidligere uttalelser om at folkeavstemninger må respekteres, og at det er bakgrunnen for at hun stemte nei til både fylkessammenslåing, og senere også tre tilfeller av tvangssammenslåing av kommuner.

Hun skriver at dette «umulig kan ha kommet som noe sjokk».

Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik har tidligere sagt at det å frata henne vervene ikke var en straff, men « en naturlig reaksjon på et tillitsbrudd».

Dette avviser Godskesen:

– Når min stemmegiving er så klart kunngjort, kan jeg heller ikke se at det er et tillitsbrudd. Tillitsbruddet ville ha vært der dersom jeg ikke fulgte min overbevisning om at å følge folkeavstemmingene.

Ifølge Godskesen hadde hun forventet å miste noen av Frp-vervene, men ikke «å bli ribbet for alt av verv både nasjonalt og internasjonalt».

– I realiteten er det da bare kontingenten jeg har lov til å betale, skriver hun, og fortsetter:

– Dette minner meg forresten om mitt arbeid som rapportør for Tyrkia. Der folk mister arbeidet sitt uten å ha gjort noe, de blir fratatt pass og papirer, og er egentlig levende døde.

