Frp-landsmøtet: Skyt mer ulv!

GARDERMOEN (VG) Et samlet Frp-landsmøte mener det må skytes adskillig mer ulv i månedene fremover.

Ida Hov fra Troms Frp gikk på talerstolen og ga de omstridte rovdyrene liten støtte:

– Jeg er for et dyrepoliti, men her det bare én løsning; lad og skyt!

I resolusjonen som ble vedtatt på Fremskrittspartiets landsmøte søndag bes regjeringen utvide lisensfellingsperioden for ulv i ulvesonen for 2017/2018.

Positiv til alle uttak

Samtidig ber landsmøtet regjeringen håndheve bestandsmålet for ulv i ulvesonen gjennom å være positiv til alle uttak av ulv mellom lisensfellingsperiodene.

Målet er at skade på husdyr og bufe skal unngås i størst mulig grad når dyrene i disse dager slippes på beite.

– Nå er beiteslippet like rundt hjørnet. Det vil si at over 2 millioner sauer, i tillegg til annet bufe, slippes på beite. Med økt ulvebestand vil ulvens skadepotensial både innenfor og utenfor ulvesonen øke betraktelig, sier landsmøtet i resolusjonen.

– Ikke tilstrekkelig uttak

Frp-nestleder Per Sandberg gjorde det tidlig klart at han og redaksjonskomiteen støttet et større uttak av ulv.

– Dette er ikke ny politikk fra Fremskrittspartiet. Men nå må vi utnytte lovverket bedre for å regulere ulvebestanden. Det har ikke vært gjort et tilstrekkelig uttak av ulv, sier Sandberg.

Bakgrunnen er at partiet mener staten ikke har fulgt opp de regionale rovviltnemndendes vedtak om uttak av ulv innenfor ulvesonen i fjor og hittil i år. Dette medfører at grunnlaget for uttak av ulv for lisensfellingsperioden 2017 og 2018 vil være vesentlig høyere enn i perioden 2016/2017.