Frp-Ingebjørg kan få fortsette selv om partiet vil kaste henne

Stortinget kan ikke avsette representanter til Europarådet når de først er valgt, sier den konservative blokken der Frp er medlem.

VG har i helgen skrevet om hvordan Frp vil frata sin egen stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen to internasjonale verv, etter at hun stemte mot sin egen partigruppe i spørsmålet om tvangssammenslåing av kommuner.

Selv var hun svært fortvilet, ettersom hun som vara i Europarådet har fått flere tillitsverv med viktige oppgaver hun ikke vil få løst i tiden fremover. Nå kan det se ut som hun får sjansen likevel.

– Frp har ikke har forstått reglene, men de er svært tydelige. Stortinget kan ikke kaste Godskesen i midten av en periode, selv om de skulle be Europarådet bytte henne ut mot hennes vilje, sier Tom van Dijck til VG.

Må trekke seg frivillig



Han er mangeårig sekretær i Frps blokk i Europarådet – European Conservatives and Reformists. Prosedyren for å oppnevne og erstatte parlamentarikere i Europarådet finnes i paragraf 11 i deres regelverk.

En representant kan trekke seg frivillig, men sitter ellers til vedkommende mister sitt sete i det den enkelte nasjonalforsamlingen, får en ministerpost eller dør, forklarer han.

– Og Godskesen er i høyeste grad i live. Om Stortinget stemmer for å bytte henne ut er avgjørelsen ulovlig, og rådet vil reagere på en passende måte, sier van Dijck.

– Dette burde også deres Stortingspresident ha fått beskjed om, legger han til.

– Fantastisk arbeid



Tidligere i år tapte Godskesen nominasjonskampen i hjemfylket og skal uansett si fra seg de internasjonale vervene når hun er ferdig på Stortinget senere i år.

Van Dijck er nøye med å understreke at blokken deres ikke vil blande seg inn i norsk politikk. Likevel sier han at tapet av Godskesen vil være et stort slag for Frp internasjonalt ettersom hun har fått alle sine verv gjennom personvalg og partiet må starte fra «scratch» med sin nye vara.

– Hun har gjort fantastisk arbeid i Europarådet. Til tross for at det bare er to nordmenn i vår gruppe, sammenlignet med 19 briter, har hun vunnet respekt og klatret i gradene i rådet. Vi ble veldig lei oss da vi hørte hun hadde tapt nominasjonskampen og vil savne henne stort, sier han.

STEMTE «FEIL»: Her stemmer Godskesen mot resten av Frps partigruppe. Det skulle få konsekvenser. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

– Stor lettelse



Godskesen var ikke selv klar over Europarådets regelverk. Etter å ha snakket med partigruppen sin er hun svært tydelig på at hun vil fortsette så lenge hun kan.

I neste uke skal hun etter planen til Albania som valgobservatør, og i juni skal hun overlevere vervet som Tyrkia-observatør til sin arvtager. I denne rollen har hun utformet to relativt kritiske rapporter som har fått Tyrkia satt under overvåkning av Europarådet.

– Når jeg fikk rede på dette var det en stor lettelse. For meg er dette oppgaver jeg har jobbet med i alle disse komiteene, og det er bedre for alle at jeg får gjort meg ferdig i stedet for å bare sende et brev om at jeg var kastet ut, sier hun til VG.

Etter det hun oppfatter som urettferdig behandling fra sitt eget parti, setter Godskesen stor pris på tilbakemeldingen hun får fra European Conservatives.

– Det viser at jobben jeg har gjort har nyttet. Da jeg kom inn var det flere som mente Frp ikke var et stuerent parti og sammenlignet oss med litt av hvert. Nå er det ikke sånn lenger. I Europarådet har de satt at vi er et skikkelig og seriøst parti med skikkelige og seriøse folk, sier hun.

Støtten varmer



Hun har ikke hørt noe mer fra sine egne etter at hun fikk beskjed om at de ville bytte henne ut. Imidlertid har flere andre stortingsrepresentanter uttrykt støtte offentlig. Deriblant Aps Freddy de Ruiter og SVs Bård Vegar Solhjell og Snorre Valen. Sps samlede stortingsgruppe har også varslet at de vil stemme mot innstilligen om å bytte ut Godskesen.

– Det varmer. Det viser vel at flere er enige i at det er meningsløst å straffe meg ved å frata meg muligheten til å gjøre en god jobb for partiet og for Norge, sier hun.

– Det er sjeldent at vi blander oss i hva andre partier gjør, men Frp ber oss bytte henne ut med en usaklig begrunnelse. Denne saken viser hvilken brutalitet de håndhever partidisiplin med. Ironisk nok har de kritisert Arbeiderpartiet for det samme i en årrekke, sier Per Olaf Lundteigen (Sp) til VG.

– Partiet bestemmer



VG har sendt Frp en rekke spørsmål om saken.

– Det er de enkelte parti som selv velger ut hvem som til enhver tid skal representere seg i de ulike fora. Utover dette ønsker jeg ikke gi ytterligere kommentar, skriver Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik i en e-post.

VG har også spurt partileder Siv Jensen om hun stiller seg bak stortingsgruppens reaksjon mot Godskesen.

– Jeg har ingenting å tilføye utover det Harald Tom Nesvik allerede har kommentert, skriver hun til VG i en SMS.

Presidentskapet ønsker å fremstille saken for Europarådet. VG har derfor ikke fått svar fra stortingspresident Olemic Thomessen søndag kveld. Saken til Godskesen skal stemmes over mandag morgen uansett.