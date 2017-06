Frp-Ingebjørg hardt ut mot eget parti: – Jeg er utsatt for en hevnaksjon

Etter at Ingebjørg Godskesen stemte mot sin egen stortingsgruppe vil Frp ta fra henne tunge internasjonale verv. Partiet hastebehandlet saken mens hun var bortreist for å pleie sin svært syke onkel, forteller hun.

– Det eneste jeg har gjort er å følge valgløftene jeg har gitt. Her har jeg vært demokratisk og gjort som innbyggerne ville etter at vi faktisk holdt en folkeavstemning, sier stortingsrepresentant Ingebjørg Amanda Godskesen (Frp) til VG.

Hun fnyser av forklaringen som ble gitt av hennes partikollega Harald Tom Nesvik fredag ettermiddag. Han avviste at stortingspolitikeren straffes fordi hun stemte mot sin egen stortingsgruppe i spørsmålet om tvangssammenslåing av kommuner.

Det handlet om tillit, sa han.

– Straffer ikke bare meg



– Det er ingen tvil om at er en straff. Jeg var forberedt på en reaksjon, og ville ikke vært overrasket om de hadde tatt fra meg mine politiske verv i Norge. Men dette er en hevnaksjon, sier Godskesen, som sitter i Frps landsstyre og som vara i partiets gruppestyre.

Frps stortingsgruppe vil frata Godskesen vervene som vara i både Europarådet og Nordisk råd.

– Og da straffer de ikke bare meg. De straffer også de som er avhengige av at jeg utfører oppgavene mine i utlandet, fortsetter hun.

Selv om hun bare er vara i Europarådet, har stortingspolitikeren fra Aust-Agder fått plass i flere tunge komiteer.

Hun har også markert seg som valgobservatør i Tyrkia, der hun jobbet under folkeavstemningen tidligere i år. I tillegg har hun utformet rapporten som fikk landet satt under overvåkning av Europarådet.

Avlyser internasjonale oppgaver



Ettersom Godskesen tapte nominasjonskampen i hjemfylket skal hun ikke på Stortinget etter valget. Altså måtte hun uansett si fra seg de internasjonale vervene, men ikke før i høst. Nå må hun avlyse flere internasjonale oppdrag og engasjementer på kort varsel.

Neste torsdag skulle Godskesen egentlig til Albania, og har flere oppdrag i landet fremover som valgobservatør.

– Jeg har allerede vært der på formøter. Vi var bare fire stykker, så de er ganske avhengig av at de som skal reise og som kjenner forholdene best, faktisk kommer. Jeg blir nødt til å gi en forklaring på hvorfor jeg ikke kan dra, og da må jeg si det som det er: Jeg får ikke lov på grunn av hva jeg stemte, sier Godskesen.

I tillegg har hun oppdrag og møter for flere av de mange komiteene hun har fast plass i den kommende tiden. Også her må hun melde avbud.

Tror det vil straffe seg for partiet



– De som tar over for meg kan ikke følge opp dette, for jeg er personlig valgt inn i komiteene. Jeg synes det er veldig spesielt. Jeg mister ikke disse vervene fordi jeg har gjort en dårlig jobb. Jeg har fått stadig mer ansvar fordi jeg har jobbet hardt. Det har tatt seg bra ut for både Norge og Frp, sier Godskesen.

Det at hun ikke får utført sine plikter tror hun vil være uheldig, ikke minst for hennes eget parti.

– Jeg tror de vil reagere på det. Det er ikke sikkert at så veldig mange norske politikere fra Frp vil få samme sjanser igjen. De vet at jeg har ivaretatt den tilliten jeg har fått, men når de ser hva som foregår her hjemme vil de nok vegre seg for å gi noen fra partiet samme muligheter, sier stortingsrepresentanten.

Bortreist for å pleie onkel



Hun reagerer særlig på prosessen som ledet fram til innstillingen.

– Partigruppen har hastebehandlet dette så til de grader for at Stortinget skulle rekke å stemme over det før vårsesjonen er slutt. Det rakk de med tre dagers margin. Det hele ble avgjort uten at jeg fikk være til stede. En såpass hard dom ble felt mens de visste jeg var i Danmark og pleide min svært syke onkel, sier Godskesen.

– Hastverket gjør det bare mer absurd, siden de som skal ta over etter meg uansett ikke vil få gjort noe i praksis, legger hun til.

At det er Helge André Njåstad som tar over som vararepresentant i Nordisk råd kaller Godskesen «dypt sjokkerende».

– Jeg opplever ham som en av dem som har vært mest ivrig på at jeg skal miste mine internasjonale verv. Snakker om bukken og havresekken, sier hun.

«Har ingen kommentar og viser til det Harald Tom sa i går i VG. Vervene er jo bare for noen måneder så det spiller ingen rolle og har ingenting med dette å gjøre», skriver Njåstad i en SMS til VG.

Saken fortsetter under bildet

KOMMUNE-KAMERATER: Helge André Njåstad (Frp) får en klapp på skulderen av kommunalminister Tore Sanner (H) mens Stortinget behandler tvangssammenslåingene. Njåstad ledet forhandlingene om tvangssammenslåingene. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Sier Godskesen tar feil



VG har sendt Frps stortingsgruppe flere spørsmål etter intervjuet med Godskesen. Harald Tom Nesvik svarer generelt i en e-post, og sier han ikke vil kommentere ytterligere.

Harald T. Nesvik (Frp) Foto: VG

– Stortingsgruppen behandlet denne saken på sitt gruppemøte etter at Godskesen selv valgte å opptre som hun gjorde under voteringen i saken. Et parti må være til å stole på når man inngår avtaler med andre og har besluttet dette i sine organer, skriver han.

Han påpeker at en mindretallsregjering er avhengig av at partigruppene stemmer sammen for å få gjennomslag, og at Godskesen ikke ba om å bli fristilt fra å stemme slik partigruppens vedtekter åpner for.

I denne stemmegivningen førte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums «stortings-triks» til at samtlige representanter for samarbeidspartiene måtte stille for å få flertall.

Godskesen utløste derfor en voterings-thriller når hun ikke fulgte partigruppen. Om enda en representant på borgerlig side stemte mot, eller ble forhindret fra å stemme, kunne de blokkert flere tvangssammenslåinger.

Saken fortsetter under bildet

NERVEPIRRENDE: Stortinget behandler tvangssammenslåing av flere kommuner. Ingebjørg Godskesen sitter til høyre i bildet. En rad over til venstre sitter Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Godskesens påstand om at Njålstad skulle ha ivret på for å frata henne vervene er feil, sier Nesvik.

– Det er ingen i gruppen som har hatt noen spesiell fremtredende rolle for å kunne ta over verv, skriver han.

17 år i partiet



Mandag morgen stemmer Stortinget over de nye vararepresentantene til Europarådet og Nordisk råd.

Freddy de Ruiter (Ap) er medlem av valgkomiteen og har allerede varslet at han vil stemme mot. Han ville heller ikke stille seg bak innstillingen til Stortinget.

Godskesen sier hun setter stor pris på støtten hun har fått hittil. Hun vil være til stede på mandag, og kommer til å stemme mot sin egen partigruppe enda en gang.

– Selvsagt, for jeg har ikke gjort noe galt. Jeg har ikke misligholdt disse vervene – snarere tvert imot. Jeg har brukt veldig mye tid og lagt ned veldig mye krefter. Jeg blir sint og trist av det hele. Jeg har tross alt jobbet 17 år for partiet. Jeg har jobbet hardt for å få et partiprogram jeg kunne stå for og være glad for å jobbe for, og så blir det sånn.