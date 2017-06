Frp gikk på smell – får ikke kaste Ingebjørg

Mandag skulle Stortinget bestemme om de ville kaste ut Ingebjørg Godskesen (Frp) fra Europarådet mot hennes vilje. Før avstemningen har rådet oppklart saken: Det har ikke Stortinget makt til.

Saken begynte da Godskesen brøt med resten av Frps stortingsgruppe og stemte mot tvangssammenslåing av kommuner i tre tilfeller.

Resten av partiets stortingsgruppe bestemte seg for å frata henne internasjonale verv i henholdsvis Europarådet og Nordisk råd. Ettersom Stortingets vårsesjon nærmer seg slutten hadde de hastverk, og saken ble avgjort mens hun var i utlandet og pleide en syk onkel.

Ugyldig avstemning



Å frata henne vervene var ikke en straff, men en naturlig reaksjon på et tillitsbrudd, forklarte Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik.

Avstemningen var andre punkt på dagsorden mandag formiddag, men ble utsatt til etter den omfattende behandlingen av Nasjonal Transportplan.

I mellomtiden fikk Stortingets presidentskap en avklaring av Europarådet. Å stemme for å kaste Godskesen ville være meningsløst. Dette bestemmer nemlig ikke Stortinget.

– Det må være et nederlag for partiet mitt at de ikke kan straffe meg som de ønsket, skriver Godskesen i en sms fra Stortinget.

Hun sier til VG at hun nå vil fokusere på å fullføre de internasjonale oppgavene sine på en skikkelig måte frem til hun er ferdig på Stortinget etter valget i september.

Vil ikke fremme forslag likevel



Søndag sa Frps Harald Tom Nesvik til VG at det var partiet selv som bestemmer hvem som representerer dem i internasjonale fora.

Det viste seg å være feil når det kommer til Europarådet.

Når VG spør Frp om dette svarer Nesvik at de ikke vil fremme forslaget om å kaste Godskesen likevel:

«Vi har valgt å ikke fremme forslaget om å bytte ut vår vararepresentant i Europarådet for at det ikke skal bli noen debatt om hva som er praktisk mulig eller ikke».

