Frp-fylkesledere vil ha partiet ut av regjeringen

Halvparten av fylkeslederne sier rett ut at Frp heller bør gå ut av regjering enn å inngå kompromisser med Venstre om de grønne avgiftene.

– Jeg er ikke villig til å forhandle. Da går vi heller ut av regjering. Jeg synes Venstre har fått det de ba om. Avtalen vi inngikk med dem er oppfylt. Vi får bare respektere at vi er uenige, sier fylkesleder Harald Eivind Bakke i Oppland Frp.

Han er ikke alene om å gi sitt krystallklare råd til partileder og finansminister Siv Jensen.

En ringerunde VG har foretatt blant partiets fylkesleder viser at 9 av 19 fylkesledere er knallharde i sitt krav og truer med regjeringskrise.

Imidlertid kan dette tallet være høyere: Flere av de VG snakket med ville ikke kommentere saken og henviste til partiledelsen, i tillegg til at det også er noen fylkesledere VG ikke har oppnådd kontakt med.

I statsbudsjettet legger Høyre/Frp-regjeringen frem et forslag de omtaler som sin smertegrense: å øke bensin- og dieselavgiftene med 15 og 35 øre utover prisvekst og inflasjon.

Venstre-leder Trine Skei Grande var rasende etter at finansminister Siv Jensen (Frp) la frem statsbudsjettet torsdag.

SETTER FOTEN NED: Leder i Oslo Frp, Aina Stenersen.

Det klare rådet om å true med regjerings-exit får Siv Jensen også fra sitt eget fylkesparti, Oslo Frp:

– Jeg mener vi ikke bør endre på noe av det som er i pakken. Hvis det blir et ultimatum fra Venstre, så heller jeg mer mot å gå ut av regjering. Vi har allerede gitt Venstre mye på økningen i drivstoffavgiftene. De er små partier som kjemper mot sperregrensen. Måten de holder på er med på svekke demokratiet, litt, sier fylkesleder Aina Stenersen.

I fylkene utenfor de store byene reagerer også Frps fylkesledere sterkt på måten Venstre opptrer på, og minner om at partiet allerede har strukket seg langt.

– Nå er smertegrensen nådd. Det er ikke noe annet alternativ enn å gå ut av regjering hvis den pakken skal forhandles. Vi mister totalt ansikt overfor våre velgere, sier fylkesleder Leif Eriksen i Østfold Frp.

– Det er helt uaktuelt å forhandle noe om de bilrelaterte avgiftene. Utover det vil jeg anta at det er godt rom for forhandlinger. Men på det grønne skiftet-pakken, så har vi ikke mer å gå på. Da går vi heller ut av regjering, sier fylkesleder Allan Ellingsen i Nordland Frp.

– Vi har gått så langt vi kan gå, og mer har vi ikke å gi. Vi kan ikke sitte i en regjering på høyere bilavgifter enn det som er i tilbudet. Vi som bor i distriktene har ikke andre muligheter enn å kjøre bil. Slik de holder på skulle man tro at Venstre trodde Norge er som Oslo på kollektiv. Slik er det ikke.

Men også i Frp finnes det fylkesledere som åpner for å forhandle.

– Det blir ekstremt vanskelig for oss å gi noe mer på disse avgiftene, sier fylkesleder Morgan Langfeldt i Buskerud Frp.

– Men det er mulig?

– Å lukke igjen døren nå, blir helt rart. Men dette er en veldig smertefull sak for Frp og for våre velgere, sier Langfeldt.

Torsdag gikk Venstres fylkesledere ut og sa de var villige til å felle regjeringen dersom den ikke vil forhandle om drivstoffavgiftene.

– Budsjettet er syltynt og et klart løftebrudd fra regjeringen. Det er viktigere for Venstre å sørge for at Norge når sine klimamål, enn å bevare denne regjeringen. Med dette budsjettet har regjeringen bedt om avløsning, sier Sjur Skjævesland, fylkesleder i Hedmark Venstre til VG.