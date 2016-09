Frp er med på å øke drivstoffavgiftene: – Vi må holde oss for nesen

TEHERAN (VG) Fiskeriminister og Frp-nestleder Per Sandberg innrømmer at de vil øke drivstoffavgiftene og at mange Frp-velgere kan bli skuffet.

– Vi er i en situasjon hvor det er massivt flertall for å øke drivstoffavgiftene. Vi har forsøkt å bremse mest mulig, men vi har sagt ja til å være med på det grønne skatteskiftet, og det innebærer at regjeringen vil fremme forslag som øker drivstoffavgiftene, sier Sandberg til VG.

– NRK har antydet 35 øre for diesel og 15 øre for bensin?

– Vi vil legge frem regjeringens forslag i morgen, fredag, og jeg ønsker derfor ikke å være konkret.

Forhandlingene om hvordan de skal løse det grønne skatteskiftet har pågått siden i slutten av august. Avstanden mellom partiene har vært stor.

– Redd det blir smertefullt

– Forhandlingene om avgiftene med KrF og Venstre brøt sammen i forrige uke: Er det nye forslaget et kompromissforslag tilpasset de to partiene?

– Det vil jeg ikke si noe om.

– Økte drivstoffavgifter er ikke akkurat populært hos Frp-velgerne?

– Nei. Jeg er redd for at det blir smertefullt. Helheten blir ikke så ille, selv om vi må holde oss for nesen fordi vi må godta økte avgifter på diesel og bensin.

– Men, sier han:

– Vi har krevd og fått gjennomslag for at det samlede skattetrykket kommer til å gå ned i vårt forslag til statsbudsjett. Og: Vi har jobbet knallhardt for at økningene i drivstoffavgiftene blir kompensert gjennom andre bilrelaterte tiltak.

Tror folk vil se helheten

Han vil ikke være konkret, men sier det er innenfor blant annet bomringer, pendleravgift og årsavgift.

– Samlet sett mener jeg at bilistene ikke vil gå tapende ut, men det er klart det smerter å godta økte drivstoffavgifter. Men når rammene er som de er; at Frp er det eneste partiet som kjemper for at økningene i drivstoffavgiftene skal bli minst mulig, så tror vi at folk vil se helheten.

– Men dere legger til grunn at de som forurenser mest skal betale; det vil gå ut over bilistene?

– Ja, vi legger det til grunn. Men allerede i dag er det slik at mange velger mer miljøvennlige biler, slik at den reelle avgiftsøkningen for bilistene ikke blir så stor. Det var litt annerledes da jeg kjøpte min første bil. Den brukte 1,5 liter på mila. I dag bruker mine fem fremkomstmiddel omtrent like mye – til sammen.

Vi sitter i en uendelig lang bilkø i Teheran. Det er åtte millioner innbyggere her og fem millioner biler. Bensinprisen er noe over to kroner literen.

– Snakk om Frp-land, sier han og ler, men blir alvorlig.

– De vurderer faktisk å flytte hele hovedstaden. Forurensingen er en viktig årsak. Jeg er glad vi er kommet lenger i Norge, hvor vi skal få til et grønt skifte. Men det er ikke lett når det er flertall i Stortinget for å øke drivstoffavgiftene med en krone.