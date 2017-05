Frp-Carl og Sp-Trygve enig: Kjempeglipp å fjerne eldres lønnsslipp

GARDERMOEN (VG) Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil ha Carl I. Hagen (Frp) til å skape eldreopprør på Frp-landsmøtet. Kampsak: Få tilbake papirslippen på pensjonsutbetalingene. Carl er med.

For noen kan det høres ut som en bagatell. Men for svært mange pensjonister er kampen for å få utbetalingsmeldingen om pensjonen i posten blitt en symbolsak mot digital overkjøring.

De har nå fått en tverrpolitisk og spesiell trio med seg på laget. Fra før er det kjent at den mangeårige lederen av Fagforbundet, Jan Davidsen, har gjort kampen for å få gjeninnført pensjonistenes lønnsslipp til en symbolsak for Pensjonistforbundet før stortingsvalget.

Nå slår Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og tidligere Frp-leder Carl I. Hagen seg sammen til felles kamp sammen med leder Davidsen, for å få tilbake papirslippen som viser hva pensjonistene får på konto hver måned.

ENIG MED CARL: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) møtte Carl I. Hagen på gata i Oslo nylig. Der og da kom det frem at de begge ville gjeninnføre pensjonistenes lønnsslipp av respekt for eldre som ikke er på nettet og bruker digipost. Foto: Terje Bringedal , VG

– Jeg synes det er smålig at en 80-åring skal måtte logge seg inn på Altinn for å sjekke om han har fått utbetalt riktig pensjon. Vi har råd til å la pensjonistene fortsatt få en papirlapp i posten. Derfor håper jeg Carl I. Hagen, som selv er pensjonist, bruker Frps landsmøte til å gjøre opprør mot den digitale pensjonsslippen, sier Vedum til VG.

Beregninger fra NAV viser at det koster rundt 30 millioner kroner årlig å sende slippene ut i posten til 570.000 pensjonister.

– Det har Norge råd til, mener Vedum.

Hagen: Uklokt å få pensjonistene mot seg



Carl I. Hagen er minst like forbannet på tvangs-digitaliseringen av pensjonsopplysningene som Vedum.

Han tar utfordringen fra Sp-lederen på strak arm:

– Jeg har lovet Jan Davidsen og Pensjonistforbundet å sende en sms eller epost til alle Frps stortingsrepresentanter og sterkt anbefale at det er politisk meget uklokt å risikere å få 200.000 pensjonister mot seg ved å ikke gjeninnføre papirslippen, sier Hagen til VG på Frps landsmøte.

Skryter av Vedum



Han tror Frps stortingsgruppe er i stand til å skjønne betydningen av saken uten at han må dra i gang et eldreopprør på det pågående landsmøtet på Gardermoen. Hagen synes likevel det er bra at Trygve Slagsvold Vedum blander seg inn i Frp-landsmøtet ved å oppfordre til opprør.

– Trygve Slagsvold Vedum er veldig flink. Det skulle ikke forundre meg om han har studert hva Carl I. Hagen gjorde gjennom 30 år. Dette er et meget fornuftig utspill fra Vedum, sier Hagen.

Han møtte nylig Vedum på gaten i Oslo, og der kom det frem at de var veldig enige om behovet for å gjeninnføre papirslippen for pensjonistene.

– Kan få følger for Frp-valget



– Du legger deg ikke ut med hundretusenvis av pensjonister for å spare 30-40 millioner kroner i året. Det kan få konsekvenser for oppslutningen om Frp dersom vi ikke snur i denne saken, sier Hagen.

– Må ikke også pensjonistene før eller senere ta innover seg digitaliseringen i samfunnet?

Vedum:

– Jo, det kommer til å skje gradvis. Men det er ikke nødvendig å presse dette frem og nedover hodet på folk. Vi må har respekt for de eldre som synes dette med IT og digitalisering er litt vanskelig, svarer Vedum.

Hagen:

– De mange eldre som ikke har planer om å komme på internett eller digipost, må vi ha respekt for. Derfor må vi lage systemer som gjør det mulig å fortsatt få slippen i posten.

Carl I. Hagen forlanger at Stortinget gjeninnfører papirslippen i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett før sommerferien. Han mener det vil være «veldig uklokt for å si det mildt» av Frp å stemme mot en slik gjeninnføring.

– Det kan ikke være vanskelig for regjeringspartiene sammen med Venstre og KrF å innrømme at de tok feil - og nå bruke 30-40 millioner kroner for å gjeninnføre papirslippen for pensjonistene, legger han til.

Bare i spesielle tilfeller



Finansminister og Frp-leder Siv Jensen ønsket ikke å uttale seg til VG om saken på en pressebriefing etter landsmøtetalen hennes fredag.

Men tidligere har økonomidirektør i NAV, Geir Axelsen kommunisert at ordningen innføres etter politiske styringssignaler om at økonomiske NAV-ytelser skal digitaliseres.

– Det er ikke mulig å reservere seg mot digital utbetalingsinformasjon fra NAV. Vi er klar over at ikke alle er databrukere. Derfor oppfordrer vi de som trenger hjelp til å finne fram på nav.no eller få informasjon om utbetalingen om å ringe oss, skrev Axelsen i en epost.

Etter sterke reaksjoner gikk arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ut i VG og forsøkte å roe pensjonistene.

Samtidig formulerte NAV informasjon på sine nettsider om at utbetalingsmeldinger eller pensjons-slipper kan leses opp eller skrives ut for pensjonistene i spesielle tilfeller.

– Jeg har sagt at jeg legger til grunn at NAV viser smidighet. Samtidig påpekte jeg at hovedregelen er at brukerne skal få tilsendt utbetalingsmeldingen digitalt, men at brukere som i spesielle tilfeller har et sterkt behov for å få en utbetalingsmelding på papir, kan få det ved å henvende seg til NAV Kontaktsenter. For en nærmere avgrensning om hva slags behov det skal være, vil jeg henvise til NAV, skrev Hauglie i en epost til VG etter at den nye ordningen var innført.