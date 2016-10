De fire siste stortingsperiodene har han trukket seg fra førsteplassen på Stortingslisten – men denne gangen nekter mangeårig fylkespartileder Frank Sve (48).

– Dette er jo ungdommene, og de har gjort en kjempejobb, sier 48-åringene om sine partifeller og listekonkurrenter Sylvi Listhaug (38) og Jon Georg Dale (32).

– Og det er jeg som har vært med og fostret dem opp, og de har reiste til Oslo og de har gjort karriere. Men jeg har sagt nei til å stå på førsteplass på stortingslisten i fire perioder – noe jeg har gjort til beste for partiet, så mener jeg at nå var det min tur når Harald Tom Nesvik trakk seg, sier Frank Sve til VG.

Ble overrasket



Han innrømmet at utspillet fra de to Frp-ministrene kom overraskende:

– Ja, jeg ble overrasket. Det var en enstemmig nominasjonskomité som gjorde denne innstillingen. Og de har satt seg til disposisjon for partiet. Men det er slik i dette partiet at vi er for åpen og fri konkurranse, og også innad i partiet om posisjonene, sier han.

Det var etter at mangeårige partitopp Harald Tom Nesvik uventet trakk seg fra politikken at førsteplassen på Frp-lista i det sterke Frp-fylket Møre og Romsdal ble stående tom.

– Jeg trodde dette var avklart da nominasjonskomiteens innstilling var gjort, men det var det åpenbart ikke.

Kamp i lokallagene



Nå skal innstillingen ut på høring i alle lokallag, og deretter vil det bli foretatt en endelig nominasjon:

– Jeg vil naturlig nok ikke delta i vurderingen av dette, men jeg vil kjempe for mitt kandidatur, som har bygget opp et sterkt fylkeslag gjennom mange år, til et av de sterkeste i landet. Folk kan være i Oslo og bli kjent, men jeg kjenner dette fylket som min egen bukselomme, jeg trenger ikke reise rundt her for å bli kjent. Husk at når meningsmålingene viser Frp på 11 prosent, er målingene i Møre og Romsdal gjerne 6-7 prosent over. Ja, med meg på topp på stortingslisten skal jeg vedde på at vi får tre representanter inn på tinget – og dermed både Sylvi og Jon Georg også! sier en selvsikker Frank Sve.