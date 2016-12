Flere tvangsutsendt enn noen gang tidligere

Selv om rekordmange er sendt ut av Norge med tvang i år, sier politiet at de neppe vil nå regjeringens mål om å sende ut 9.000 personer før nyttår.

Ved utgangen av november hadde politiet sendt ut til sammen 7.312 personer som oppholdt seg ulovlig i Norge, ifølge tall fra Politiets utlendingsenhet. Det er det høyeste antallet noen gang, og 5 prosent flere enn til samme tid året før.

– Dette er et tall som viser at det har vært mange som ikke har krav på asyl, som har blitt her og latt være å forlate landet, og da er det nødvendig at politiet gjør det arbeidet som de har gjort gjennom året, sier statssekretær Fabian Stang (H) til NRK.

Mange straffede

– Det er jo alltid brutalt når man er nødt til å bruke politiet til å få mennesker til å gjøre det de er pålagt, sier Stang, som er statssekretær for innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Av de 7.312 som er sendt ut med tvang, var 2.041 straffet, det tilsvarer vel én av fire. De fleste av disse er fra Romania, Polen og Litauen. Statsborgere fra disse tre landene utgjør 43 prosent av de rundt 2.000 straffedømte som er tvangsutsendt i år.

– Vi er fornøyd med å sette ny rekord i et år med svært lave asylankomster, sa PU-sjef Morten Hojem Ervik i en pressemelding tidligere i desember.

Hojem Ervik ser samtidig at PU neppe kommer til å oppnå regjeringens måltall på 9.000 returer i løpet av året. Snittallet ligger på rundt 600 personer per måned, men i november sendte PU ut 761 personer.

Hurtigprosedyrer

– Sammen med politidistriktene jobber vi målrettet de siste ukene for å søke å nå opp mot årets måltall, men vi ser at 9.000 blir vanskelig å nå i år. Dette skyldes flere faktorer. De lave asylankomstene har betydd at færre personer har blitt returnert etter hurtigprosedyrer. I tillegg er Norge langt fra alene i Europa om å ønske å returnere personer uten lovlig opphold, sier PU-sjefen.

Totalt 1.225 personer med avslag på asylsøknader har blitt uttransportert i år, mens 1.280 er returnert til et annet europeisk land som følge av Dublin-forordningen. Resten er uttransportert etter bort- og utvisningsvedtak.

Desembertallene og tallene for 2016 samlet blir ikke klare før et stykke ut i januar.