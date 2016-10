Etter tre budsjetter med Frp-Siv: Har økt avgiftene med 3,3 milliarder

Frp-leder Siv Jensen skulle gå til krig mot avgiftene for folk flest, men som finansminister har hun økt avgiftene med flere milliarder kroner.

Også i neste års budsjett foreslår finansminister Jensen flere avgiftsøkninger. Særlig økningen i avgiftene på bensin og diesel er kontroversiell.

I sitt siste alternative budsjett før Frp gikk i regjering, foreslo partiet å sable ned avgiftene med over 6 milliarder kroner.

Avgiftsgalopp



Men slik har det ikke gått med Siv Jensen i finansminister-stolen, tvert imot:

Så langt i hennes periode har lederen av partiet som ble stiftet «til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep» økt avgiftene med over 3,2 milliarder kroner, viser Jensens eget regnestykke.



En gjennomgang av budsjettforslaget for 2017 viser at Jensen foreslår å øke avgiftene samlet med 118 millioner kroner. Dermed summerer avgiftsøkningene seg til 3,3 milliarder kroner.

Selv om Frp underveis i regjeringsperioden har fått fjernet avgiftene på båtmotor, hestekrefter på biler og campingvogner, så har Siv Jensen også innført den svært kontroversielle flyseteavgiften.

Ap: Usosialt fra Frp



KRITISKE: Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne marthinsen, her sammen med partileder Jonas Gahr Støre. Foto: Trond Solberg , VG

Og i budsjettet for neste år øker nettopp denne avgiften med to kroner.

– Dette må komme som en stor overraskelse for Fremskrittspartiets egne velgere at når vi gjør opp regnskapet for alle budsjetter i denne perioden, så viser det en kraftig avgiftsskjerpelse. Holder vi det opp mot profilene på skattekuttene på 25 milliarder kroner, så blir det usosialt. De store pengene har gått til de rikeste, mens folk med lave inntekter får småkroner i kutt og økte avgifter, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen til VG.

Marthinsen er særlig kritisk til avgiftsøkningene fordi det går utover folk flest.

– Avgiftene rammer de med lavere inntekter mye hardere enn for dem med tykke lommebøker. Det er en underlig profil fra et parti som kaller seg partiet for folk flest, sier Marthinsen.

– Hvordan kan Arbeiderpartiet kritisere Frp for dette avgiftsopplegget. Ville dere gjort noe annerledes?

– Vi har lagt opp til et skatteopplegg som gir noen lettelser for dem med de laveste inntektene, samtidig som vi har brukt avgiftsdelen av budsjettet til å stimulere folk til å ta grønnere valg, sier Marthinsen.

Skylder på andre



Etter å ha regnet på sine egne avgiftsøkninger sendte Jensen et lengre svar på e-post til VG med kommentarer til denne artikkelen. Der skriver finansministeren blant annet:

DET VA'KKE MIN SKYLD: Frp-leder Siv Jensen, her sammen med Venstre-leder Trine Skei Grande under en debatt i Stortingets vandrehall etter fremleggelsen av statsbudsjettet for 2017. Foto: Fredrik Varfjell , NTB scanpix

«Jeg tror ikke det er en stor overraskelse for Frps velgere at grønne avgifter øker når vi samarbeider med partier som ønsker et grønt skifte. (...) Totale skatte- og avgiftslettelser regjeringen har fått vedtatt utgjør så langt til 18 milliarder kroner, og 21 milliarder om vi tar med 2017. Det tror jeg Frps velgere er godt fornøyde med. Personskattelettelsene er bredt fordelt og halvparten kommer de med inntekter under 600 000 kroner til gode. (...) Jeg er fornøyd med hvor mye vi har fått til. Jeg synes Arbeiderpartiet har et større forklaringsproblem, som først skal skjerpe skatten med 8000 kroner for en husstand for å reversere lettelsene regjeringen har gjennomført. Deretter skal Arbeiderpartiet gjennomføre ytterligere skjerpelser, og på toppen skal de imøtekomme Venstres krav om ytterligere økte miljøavgifter. Det blir ikke en bedre hverdag for folk flest», skriver Jensen til VG.