Dette vedtok Frp-landsmøtet

GARDERMOEN (VG) Dette er vedtakene i de mest kontroversielle sakene etter voteringene på Frp-landsmøte.

Frp holder sitt landsmøte på Gardermoen denne helgen, og lørdag diskuterte partiet forslaget til partiprogram.

Det handler blant annet om surrogati, omskjæring av guttebarn og tvangsammenslåing av kommuner.

NEI TIL SURROGATI:

Forslaget om at Frp skulle åpne for surrogati, fikk ikke flertall på landsmøte. 121 sa nei til surrogati, mens 103 var for. Hele Frp-ledelsen var imot forslaget.



– Jeg er veldig glad for flertallet gikk i mot å åpne for surrogati, men har også respekt for at mindretallet var såpass stort, sier Siv Jensen til VG. På landsmøtet lørdag holdt også Sylvi Listhaug et følelsesladet innlegg mot surrogati.



Dermed er Venstre det eneste partiet i landet som åpner for dette. Venstres landsmøte gikk inn for å tillate altruistisk surrogati i Norge.

NEI TIL OMSKJÆRING:

Et stort flertall på Frps landsmøte går inn for å forby rituell omskjæring av guttebarn. Et mindretall i Frps landsstyre ønsket å fjerne forslaget, men tapte.

Frp forsøkte å samle partiet i et kompromissforslag om at rituell omskjæring ikke er en offentlig oppgave, men at slike inngrep må av hensyn til barn gjøres i forsvarlige omgivelser, og at Frp vil fjerne all offentlig dekning for slike inngrep.

Men også dette sa Frp nei til.

VIL LAGRE IP-ADRESSER:

Frp-landsmøtet gikk inn for å følge landsstyrets forslag om at nettleverandører får anledning til å innføre minimum seks måneders lagring av ip-adresser for å kunne bekjempe alvorlig kriminalitet på nettet.

Spesielt justisminister Per-Willy Amundsen argumenterte sterkt for dette i programdebatten. 78 stemte mot datalagring.

VIL BEHOLDE POLITIDIREKTORATET:

Med et knappest mulig flertall, gikk Frp inn for å beholde Politidirektoratet. Partiet måtte votere to ganger for å få det endelige resultat.

I første telling ville Frp bevare POD med én stemmes overvekt. I neste telling gikk 114 inn for å beholde POD mot 112 stemmer.

VIL TVANGSSAMMENSLÅ KOMMUNER:

Frp-landsmøtet går fortsatt inn for tvangssammenslåing av kommuner i neste stortingsperiode etter at 123 delegater stemte for dette på landsmøtet lørdag ettermiddag.

Dermed fikk partiledelsen og landsstyret viljen sin – mot blant andre Bård Hoksrud og flere fylkeslederes stemmer. 96 stemte mot tvang.