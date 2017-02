Christian Tybring-Gjedde beklager Pakistan-feil

Frps Christian Tybring-Gjedde beklager at han la ut bilder på Facebook hvor han skrev at bildene viste tidligere SV-leder Kristin Halvorsen på stemmefiske i Pakistan i 2005. Det var ikke korrekt.

Bildene er riktignok tatt i forbindelse med at Halvorsen var på vei til Pakistan, men de viser et stopp i India nær sikhenes Gyldne Tempel i Amritsar.

Dette førte til en større debatt i kommentarfeltet under stortingspolitikerens innlegg om hvor bildene var tatt. Omtrent samtidig som VG tok kontakt med Tybring-Gjedde, la han ut et nytt innlegg på Facebook hvor han beklaget feilinformasjonen.

– Jeg ser at flere hevder at bildene av Kristin Halvorsen som jeg la ut i går er tatt i India, ikke i Pakistan. Dere har rett, og jeg beklager feilinformasjonen. Det var ikke min intensjon. Bildene av Halvorsen er tatt utenfor Gulltemplet i Amritsar som er et av de mest hellige stedene for sikher, skriver Tybring-Gjedde på Facebook fredag.

Tybring-Gjedde, som er nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, ønsker ikke å kommentere denne saken overfor VG. Han snakker for øvrig ikke med VG etter en uoverensstemmelse med avisen etter en artikkel i 2010.

Senere fredag ble innlegget slettet fra den folkevalgte politikerens Facebook-side.

– Jeg beklager at jeg i gårsdagens innledende tekst blandet sammen sikhisme og islam, skriver Tybring-Gjedde i beklagelsesinnlegget på Facebook.

Han skriver at hovedpoenget med torsdagens innlegg ikke var å referere til islam, men å poengtere at Halvorsen dro til Asia for å bedrive norsk valgkamp.

Halvorsen var som kjent i Pakistan i 2005 nettopp for å sanke stemmer.

Kristin Halvorsens pressetalsmann i Cicero, hvor Halvorsen er direktør, skriver i en epost til VG at Kristin synes ikke Christian Tybring-Gjedde har injurierende kraft. «Hun viser respekt for andre religioner når hun besøker deres hellige steder, og går for eksempel ikke i shorts i en katolsk kirke.», skriver han.

– Avslutningsvis vil jeg understreke at jeg alltid bestreber meg for ikke å tilsløre noe, men presentere fakta. Fakta er nemlig som regel ille nok. Jeg håper de som har utvist et stort engasjement i kommentarfeltet for å påvise min feilinformasjon nå får sjelefred, skriver Tybring-Gjedde på sin Facebook side.

Frps pressevakt skriver i en SMS til VG at representantene er ansvarlige for sin egen Facebook side og at de ikke har noen kommentar til saken. Pressevakten henviser også til at Tybring-Gjedde har rettet sitt innlegg.