Carl I. Hagen kan gjøre comeback på Stortinget

Helt overraskende trakk Aina Stenersen (33) seg som kandidat til 4. plassen på Oslo Frps stortingsliste. Dermed kan Carl I. Hagen (72) gjøre comeback på Stortinget neste år. – Eli er ikke overvettes begeistret, medgir han.

– Vi skal ta vare på den norske befolkningen. Det er de som velger oss. Politikerne har glemt at de styrer på vegne av det norske folk, sier Carl I. Hagen til VG.

Det er bare timer siden han ble nominert til å stå på 4. plass på Oslo Frps liste til stortingsvalget i 2017. Nominasjonskomiteen hadde innstilt partiveteranen på 21. og siste plass, men da Aina Stenersen overraskende trakk sitt kandidatur, lå veien åpen for Hagen.

– Jeg vil sette søkelys på den gryende misnøyen hos pensjonister som får underregulert sine pensjoner og gifte og samboende pensjonister som får forkortet sine pensjoner, sier den tidligere Frp-lederen.

– Dessuten vil jeg kjempe mot klimahysteriet. Det er jo ikke noe annet land som ville hatt en budsjettkrise om noe som ikke berører innbyggerne i hele tatt. Det har jo ingen betydning hva Norge gjør, og vi er et land som hadde tjent penger på økt etterspørsel etter olje og gass.

Asylsøkere skal sendes til Afrika og Asia



Hagen ga seg på Stortinget i 2009. Da hadde han vært stortingsrepresentant i 31 år og Frp-leder i 28. Hagen sluttet imidlertid ikke helt med politikk og har siden 2011 sittet i bystyret i Oslo.

Skal han ha mulighet til å komme på Stortinget etter valget neste høst, må Frp gjøre et svært godt valg og Frp-leder Siv Jensen må fortsette i regjering. Oslo Frp har nå to representanter på Stortinget, men Hagen kan komme inn som fast vara hvis partiet får tre plasser og Jensen blir statsråd også i neste periode.

– Hva synes Eli om at du gjør comeback i rikspolitikken?

– Hun er ikke overvettes begeistret, medgir Hagen.

I tillegg til pensjon og klimamotstand, lover Frp-veteranen å kjempe mot det han kaller «masseinnvandring»:

– Det er 400.000 som kommer hit de 13 neste årene som skattebetalerne skal sørge for at får et bra liv. Da blir det ikke mye velferd til overs for den norske befolkningen, fastslår han.

– Vi vil opprette flyktningleire og asylmottak i Asia og Afrika som Norge skal finansiere og lede. Alle som kommer til Norge og søker asyl, skal sendes til disse leirene etter en uke. Da kommer det ikke til å komme mange hit.

Ble motivert da Siv ringte



Etter at Aina Stenersen hadde trukket seg fra Oslo Frps stortingsliste, gikk en rørt og glad Hagen på talerstolen på mandagens nominasjonsmøte. Han innrømmet at han ikke hadde vært så motivert for å tre inn igjen i rikspolitikken, men at det hadde endret seg.

– For ni dager siden ringte Siv og sa at bilpakken besto, at vi endelig satte foten ned for KrF og Venstre og satte Frps politikk i førersetet. Da ble jeg motivert, sa Hagen.

TAKKET FOR TILLITEN: Carl I. Hagen på talerstolen under nominasjonsmøtet. Foto: Gøran Bohlin , VG

Overfor VG utdyper han:

– At man omsider sa at nok er nok... det var nye toner. Og at bilpakken i tillegg kom uskadet gjennom forhandlingene. Det var motiverende.

– Men Frp måtte jo gå med på økning i drivstoffavgiftene?

– Ja, men ikke mer enn vi aksepterte i det første ultimatumet. Bilistene kommer bedre ut med bilpakken, svarer Hagen.

Trakk seg fra talerstolen



Aina Stenersen overrasket alle da hun på talerstolen på nominasjonsmøtet trakk seg fra stortingslisten:

– Jeg har vært gjennom en veldig lang tankeprosess fram mot dette nominasjonsmøtet. Jeg har bestemt meg for å satse på bystyret og kommunevalget i 2019. Derfor vil jeg ikke stå på stortingslisten til Oslo Frp, sa hun.

– Beslutningen er helt min egen, men det var jo veldig hyggelig at Carl ble så glad for å få muligheten, sa Stenersen til pressen etterpå.

Ikke redd for kampvotering mot Hagen



Hun fortalte at hun hadde brukt lang tid på å diskutere avgjørelsen med sine nærmeste før hun bestemte seg. Dét var også Stenersens begrunnelse for å vente helt til nominasjonsmøtet med å trekke seg.

– Var du redd for en kampvotering?

– Nei, absolutt ikke. Jeg er ikke redd for noen, sier lederen i Oslo Frp.

– Hvem visste at du kom til å trekke deg?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

– Visste Carl I. Hagen at du kom til å trekke seg?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

Siv fortsatt Frp-dronning



Partileder Siv Jensen er fortsatt den uomstridte dronningen i Fremskrittspartiet. Hun ble valgt til å stå på 1. plass på Oslo Frps liste til stortingsvalget neste år.

2. plassen gikk til Christian Tybring-Gjedde, mens Mazyar Keshvari tok 3. plassen.

Det har til tider vært et svært anstrengt forhold mellom Hagen og den nåværende partiledelsen. I 2012 var han så forbannet på Siv Jensen og resten av Frp-ledelsen at han vurderte å melde seg ut av partiet.