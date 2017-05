Carl I. Hagen ber regjeringen nekte å gå av ved valgtap

Den tidligere Frp-nestoren vil at partiet skal legge en strategi som vil tvinge Venstre og Kristelig Folkeparti til aktivt å kaste regjeringen etter valget.

Hagen og Oslo Frp legger på partiets landsmøte i helgen frem et forslag om hva som skal være partiets strategi for å beholde regjeringsmakten etter valget i september.

Tvinges til mistillit



Hagens forslag går ut på at regjeringen ikke automatisk skal søke avskjed eller stille kabinettsspørsmål dersom de fire borgerlige partiene klarer å beholde flertallet.

– Poenget er at når Trine Skei Grande sier hun skal bli kvitt denne regjeringen, så må hun gjøre det aktivt ved et mistillitsforslag. Hvis det er flertall på borgerlig side, må hun aktivt stemme for et mistillitsforslag. Jeg forutsetter at man ikke vil gjøre noe som uklokt som å stille et kabinettsspørsmål, sier Hagen til VG.

– Hvorfor er det uklokt?

– Da er man ikke kastet, men selv valgt å gå av. Når regjeringen leverer sitt budsjett, har regjeringen gjort jobben. Da er det opp til Stortinget å jobbe videre med budsjettet og sikre flertall, sier Hagen.

Plassere ansvaret



Carl I. Hagen var Frps partileder i over 30 år frem til 2006, da han overlot lederklubben til Siv Jensen.

Hagen mener partiets historiske inntreden i regjeringen ikke skal kunne stoppes av det han omtaler som «de små partiene» Venstre og KrF. Han mener partifellene i regjeringen ikke under noen omstendighet frivillig skal gi fra seg regjeringsmakten til disse partiene.

– Dette forslaget er ment å være en sperre for det. Blir det et borgerlig flertall, så sitter den sittende regjeringen til den blir felt på et mistillitsforslag.

– Hvorfor er det så viktig å bli felt og ikke gå av?

– Fordi da er ansvaret hos partiene som stemte for mistillit. Da er det deres aktive handling. Etter all sannsynlighet vil det være negativt for Venstre og Trine Skei Grande i neste valg. Dette vil vi bruke mot dem, sier Hagen.

Dersom et flertall på Stortinget samler seg bak en annen regjering, mener også Hagen at situasjonen er annerledes og at partiet bør gå av.

– Da kan vi forhandle frem endringer og stemme frem en budsjettavtale. Det er klart. I alle saker regjeringen ikke har flertall kan vi forhandle frem endringer. Det er masse innflytelse også i opposisjon hvis med en forhandlingspartner selv uten en fast avtale og uten å være en del av regjeringens parlamentariske grunnlag, sier Hagen.

Hverken Venstre eller KrF vil fortsette løsningen med samarbeidsavtale med de blåblå. Begge partiene vil heller inn i en sentrumsregjering uten Frp, med Erna Solberg som statsminister.