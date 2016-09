Carl I. Hagen: – Bedre at Jonas overtar som statsminister enn at bensinavgiften økes

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen kaller regjeringens forslag om å øke bensinavgiften «trist og leit».

– Ser i mediene at Erna har tvunget Siv til å være med på økte drivstoffavgifter. Trist! Trist! skriver Hagen på Facebook fredag kveld.

Han minner om at partiet var med på å felle koalisjonsregjeringen til Kåre Willoch i 1986 på nettopp spørsmålet om bensinavgifter.

– Nå foreslår en regjering vi er med i å øke bensin-/dieselavgift. Det er bare trist og leit. 35 og 15 øre er selvsagt mindre enn de 30 ørene Willoch foreslo i 1986, men det er galt og totalt unødvendig med 7.000 milliarder på bok, skriver Carl I. Hagen.

Han mener dette vil ramme dem med dårlig råd eller behov for å bruke bil til jobb, til å levere barn i barnehage og skole eller til jobb langt unna bosted særlig i Distrikts-Norge.

– Jeg er imidlertid glad for at foten er satt ned for økte avgifter som resultat av forhandlinger med V og KrF! På dette må regjeringen sette sin stilling inn på å ikke forhandle om endringer i bilavgifter og drivstoffavgifter. Mye annet kan drøftes, men ikke ett øre mer i drivstoffavgifter. I så fall er det bedre at Jonas overtar og at V og KrF havner under sperregrensen, som burde vært 5 prosent, avslutter Hagen.

Her er forslagene som Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) la frem tidligere i dag:

** Bilistene må betale mer for drivstoffet. Veibruksavgiften på diesel øker med 35 øre, og med 15 øre pr. liter bensin.

** I stedet får bilistene redusert årsavgift.

** Det blir lavere bompenger på noen veier, men ikke rundt de store byene.

** Mineraloljeavgiften blir også økt.

** Det kommer nye avskrivingsregler for kjøretøyer, som er en reell skattelette for næringslivet.

** Satsene i pendlerfradraget økes, slik at de som har glede av fradraget idag, får en lettelse. Den samme regjeringen skjerpet det samme fradraget i statsbudsjettet for inneværende år.