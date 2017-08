Frp-Siv nekter å gå av frivillig: – De må kaste oss ut av regjering

Likevel åpner hun nå for at Frp kan forhandle med og støtte en regjering de selv ikke er en del av.

– Når valgresultatet er et faktum, så kommer Høyre og Frp til å sitte i regjering. Og hvis det blir et ikke-sosialistisk flertall, så må noen aktivt velge å kaste den sittende regjeringen for å få på plass et alternativ. Det vil i så fall være interessant hvis det skjer, sier Siv Jensen til VG.

I forkant av Venstres landsmøte i mars uttalte Venstres leder Trine Skei Grande til VG at hun ville felle statsminister Erna Solbergs Høyre/Frp-regjering for å tvinge Frp ut av den, og innsette seg selv og KrF.

Kort tid etter beklaget Grande uttalelsene overfor landsstyret i Venstre, men uten å avklare hvordan hun ser for seg et borgerlig samarbeid etter valget 11. september. Fortsatt har ikke Grande besvart spørsmål om dette temaet.

Nå sier altså Jensen at Grandes eneste mulighet er å bidra til å felle regjeringen, med mindre hun er villig til å sitte i regjering med Frp.

SAMARBEIDSPARTNERNE: Frp-leder Siv Jensen, statsminister og Høyre-lederErna Solberg, KrF-leder Knut Arild Hareide og Venstre-leder Trine Skei Grande på pressekonferanse om jobber i Oslo. Foto: Klaudia Lech , VG

Helt siden 2005 har Frp advart sine borgerlige samarbeidspartnere med at «Frp støtter ikke en regjering (de) selv ikke er en del av».

Nå sier Jensen at denne trusselen egentlig bare betyr at partiet er klare til å forhandle med de andre partiene i Stortinget.

– Hvis Frp ikke lenger er i regjering etter denne høsten, hva betyr det at dere ikke skal støtte en regjering dere ikke er en del av da?

– Det betyr at hvis de da regner inn våre stemmer i det ikke-sosialistiske flertallet, så skal de vite at de ikke kan ta Frps stemmer i Stortinget for gitt. Vi og våre velgere skal ha solide gjennomslag uansett, sier Jensen.

– Om det blir borgerlig flertall, så vil ikke Frp gjøre noe som kan bidra til at Støre kan bli statsminister?

– Nei, hvorfor i alle dager skal vi ønske oss en sosialistisk-ledet regjering? Men vi ønsker innflytelse, vi ønsker gjennomslag. Så jo større vi er, jo større gjennomslag får vi.

– Dermed kan Frp støtte en regjering dere ikke er en del av?

– Det betyr at det er politikken som avgjør. Vi er opptatt av at politikken skal gå i rett retning, sier Jensen.

KRF-KNUTA: KrF-leder Knut Arild Hareide vil ikke støtte en regjering som Siv Jensen er en del av. Jensen på sin side gjør gjerne porten vid for KrF om de vil inn i regjering. Foto: Terje Bringedal , VG

Fredag ble det kjent at KrF ikke ønsker å drive valgkamp nekter å drive valgkamp sammen med de andre borgerlige partilederne. Hovedårsaken er Frp.

KrF-leder Knut Arild Hareide har gjentatte ganger uttalt at det er Solberg som etter valget må velge mellom KrF og Frp i regjering. Det er en mulighet Jensen avviser blankt.

– Når KrF og Venstre sier at Erna Solberg må velge mellom å sitte i regjering med dere og KrF/Venstre, er du enig i at hun må det?

– Jeg er enig med det Erna Solberg har sagt om den saken. Erna og jeg sier nøyaktig det samme om dette: Vi sitter sammen i dagens regjering. Vi kommer til å gjøre det også hvis det blir et fortsatt ikke-sosialistisk flertall. Det er KrF og Venstre som spiller opp disse scenarioene. Det er ikke Høyre eller Frp. Vi ønsker samarbeid, og utelukker eller ekskluderer ingen, sier Jensen.

Jensen understreker at hun ikke ser noen grunn til å være misfornøyd med de fire siste årene for de to støttepartiene.

– KrF og Venstre har fått store gjennomslag i denne perioden. Vi har mange gode resultater, som alle de fire partiene på ikke-sosialistisk side kan være godt fornøyde med, sier Jensen.