Frp nekter fortsatt å røre bilpakken

Frp-leder Siv Jensen vil jobbe for å komme samarbeidspartiene i møte. Men den omstridte «bilpakken» ligger fortsatt fast.

– Selvsagt gjør den det, sier Frp-leder Siv Jensen på spørsmål om den omstridte «bilpakken» fortsatt ligger fast.

Tidligere i kveld meddelte Venstre at de har brutt budsjettforhandlingene med regjeringspartiene Høyre og Frp.

Venstre kunngjorde dette i en skriftlig uttalelse:

– Årsaken til bruddet er at regjeringspartiene ikke har vært villige til å forhandle om viktige deler av statsbudsjettet, spesielt om tiltak for å redusere Norges klimagassutslipp i tråd med våre forpliktelser i Parisavtalen, skriver Venstre.

Fakta: Høyre/Frps bil-ultimatum ** Regjeringen la i oktober fram sitt forslag til et grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017. ** Forslaget innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre per liter. ** Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes med seks øre og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere. ** Det kommer en tilskuddsordning for reduserte bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner på dette formålet, noe som vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter. ** Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner.

Skal orientere landsstyre



Tidligere på dagen hadde Siv Jensen innkalt til ekstraordinært landsstyremøte i Frp.

– Nå skal jeg først og fremst orientere Fremskrittspartiets landstyre, som så langt har fulgt denne prosessen gjennom mediene. Det er godt for dem og for meg å gjøre opp status, sier hun.

Jensen understreker at hun mener Frp har gått langt for å sikre et grønt skifte. Hun mener «bilpakken» Frp har lagt fram inneholder avgiftsøkninger og omprioriteringer som er et viktig bidrag i svaret på å nå et grønt skifte.

– Dette kommer sammen med en rekke andre, gode klimatiltak, sier Jensen.

Siv Jensen: – Situasjonen er alvorlig



Frp-lederen beskriver situasjonen som «alvorlig».

– Satser dere på at KrF kommer til å støtte det budsjettet dere legge fram?



– For øyeblikket er vi bare kjent med den beskjeden som kom fra Venstre, og vi trenger litt tid til å sette oss inn i det. Men jeg vil understreke at det har vært en reell vilje til å finne en løsning på budsjettet for neste år. Det er viktig for mange mennesker, sier Siv Jensen.

Nesvik: - Håper virkelig KrF blir med

– Det er trist at vi har kommet til det punktet nå at de har valgt å gå tilbake, sier parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik, om at Venstre har brutt med forhandlingene.

– Hva gjør Frp nå?

– Vi vil jobbe videre med å finne en løsning. Vi skal ha en finansdebatt og vedta budsjett. Vi skal jobbe ubønnhørlig framover, sier han.

Han sier Frp skal legge fram flere forslag, og sier han håper Frp nå kan danne flertall med KrF.