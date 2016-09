Frisøren anker hele hijab-dommen

Frisør Merete Hodne på Bryne ble dømt til betale en bot på 10.0000 kroner for å ha nektet en hijabkledd kvinne adgang til salongen. Nå anker hun dommen.

Allerede da dommen falt i Jæren tingrett mandag i forrige uke, opplyste Hodnes forsvarer Linda Ellefsen Eide til NTB at klienten ikke kom til å akseptere utfallet og ønsket å anke.

Hodne tok imidlertid betenkningstid. Nå bekrefter hennes forsvarer overfor TV 2 at en anke på elleve sider ble sendt tingretten tirsdag.

– For tynn



– Vi påanker saken i sin helhet. Tingrettens avgjørelse er for tynn. Dette er en prinsipiell sak som vi må få belyst skikkelig, sier Eide.

Hodne, som i tillegg til boten ble dømt til betale sakskostnader på 5.000 kroner, har bedt om økonomiske bidrag for å ta saken videre i rettssystemet.

– Mange har ønsket å hjelpe min klient, og det har kommet inn mye penger. Men jeg vil understreke at jeg som advokat ikke mottar penger fra min klient. Mine utgifter dekkes på vanlig måte med salær fra det offentlige, sier forsvareren.

Fikk «helt hetta»

Hijab-saken kom opp for retten etter at Hodne nektet å vedta et forelegg på 8.000 kroner for å ha nektet 24-årige Malika Bayan å komme inn i salongen. Frisøren erkjente ikke straffskyld under rettssaken 8. september.

Hun argumenterte med at hun anser hijaben som et «ekstremt politisk symbol» – at den gir henne angst og at hun fikk «helt hetta».

Hodne har vært politisk aktiv i Stopp Islamiseringen av Norge og i Pegida. Tingretten legger i dommen vekt på kommentarer som hun har skrevet på Facebook, blant annet formuleringer som «Islam er mye verre enn nazisme».

KASTET UT: Malika Bayan ble kastet ut av Hodnes salong fordi hun bruker hodeplagget hijab. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Retten var ikke i tvil

Hodne kommenterte også den aktuelle hendelsen med «ønsker ikke ondskapen inn dørene der jeg kan bestemme».

– Retten er etter dette ikke i tvil om at tiltalte handlet forsettlig, nemlig at hun med viten og vilje diskriminerte Bayan ved å vise henne vekk fra salongen fordi Bayan var muslim, skrev tingrettsdommer Ingrid Håvarstein Eldøy.

Retten fant ingen momenter som kunne tillegges vekt i formildende retning, og boten var høyere enn hva aktor hadde lagt ned påstand om.

