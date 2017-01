Frisør dømt på nytt i hijab-saken

Frisøren Merete Hodne er dømt i lagmannsretten til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet hijab-kledde Malika Bayan adgang til sin frisørsalong på Bryne.

3. januar startet ankesaken i Gulating lagmannsrett. I september ble Hodne dømt i tingretten til å betale 10.000 kroner i bot, i tillegg til 5000 i sakskostnader.

– Det går i alle fall rette veien, sier Hodne til NTB, med henvisning til at lagmannsretten satte ned beløpet hun ble dømt til å betale.

Bakgrunnen for saken er at Hodne nektet hijab-kledde Malika Bayan å komme inn i frisørsalongen hennes. Hun nektet å godta et forelegg på 8000 kroner.

Hun svarte «ingen kommentar» på spørsmål om hun i framtiden vil nekte hijab-kledde kvinner inn i salongen hennes, ifølge NTB.

Hodne og hennes forsvarer mente at tingrettens dom ikke drøftet godt nok om hijab kan anses for å være et religiøst eller et politisk plagg. Handlingen til Hodne er ikke straffbar dersom hijaben kan anses for å være et politisk plagg, ifølge norsk lov.

I dommen heter det imidlertid at:

«Lagmannsretten finner for sin del at det er tilstrekkelig å konstatere at bæring av plagget tilkjennegir at vedkommende er en muslim, og som sådan må det uansett annen symbolverdi, også anses som et religiøst symbol. Fellesnevner for alle kvinner som bærer hijab er at de er muslimer.»