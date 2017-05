Frifunnet etter å ha tatt ut 52 mill. kroner i Dubai

Lagmannsretten mener Sonia Rashid (48) begikk et uaktsomt heleri da hun tok ut 52,8 millioner kroner fra Nordea-bedrageriet i Dubai. Men hun blir likevel frifunnet.

I 2010 kjørte Sonia Rashid (48) rundt i Dubai og tok ut 52 millioner kroner som bedrageriligaen i Norge svindlet Nordea for.

I et intervju med VG 25. juni 2013 utpekte Sonia Rashid Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor (41) som mottageren av millionene. Dette har hun siden gjentatt i retten, senest i rettssaken i Borgarting lagmannsrett.

I løpet av noen hektiske sommerdager i 2010 klarte bedrageriligaen å tømme kontoen til mangemillionæren Randi Nilsen for 89 millioner kroner, som ble sendt til Dubai.

Seks personer er fra før av dømt for grovt bedrageri etter gigantsvindelen mot Nordea i 2010.

Nye regler om dobbel straffbarhet

Den norsk-pakistanske forretningskvinnen ble i 2015 dømt til fengsel i ett år og fire måneder for uaktsomt heleri. Hun anket dommen og saken har behandler flere runder i rettsapparatet.

Nå har Borgarting lagmannsrett slått fast at hun ikke kan dømmes på grunn av de nye reglene om såkalt dobbelt straffbarhet i den nye straffeloven.

Disse reglene krever at en person som skal dømmes i Norge for visse straffbare handlinger begått i utlandet – blant annet heleri – også må kunne dømmes for handlingen i det aktuelle landet.

Flertallet i lagmannsretten konkluderer med at de ikke har tilstrekkelig opplysninger om rettstilstanden i Dubai til å dømme Rashid for uaktsomt heleri og frifinner Rashid.

Internasjonalt etterlyst

Mannen som Rashid hevder hun ga pengene til, Umar Farooq Zahoor er siktet for grovt forsettlig bedrageri. Zahoor er internasjonalt etterlyst for sin påståtte rolle i forbindelse med det rekordstore bedrageriet i 2010.

MILLIONGLIS: Dette bildet ville den etterlyste Umar Farooq Zahoor at VG skulle bruke. Til venstre er en Rolls-Royce Ghost, den andre bilen er en Bentley Continental. Begge bilene koster flere millioner kroner i Norge. Foto: Privat

I dommen fra Borgarting lagmannsrett slås det fast at forsettlig heleri er straffbart i Dubai.

I desember 2015 avslørte VG at den etterlyste 41-åringen var sentral da en omstridt energiavtale verdt 4,4 milliarder ble inngått med Ghana.

Nå vil en kommisjon kreve tilbake et gigantbeløp.

I tingrettsdommen fra 2015 heter det at Umar Farooq Zahoor « … synes ellers å være en mann med mange ansikter. Han ble i 2003 dømt for underslag av flybilletter fra sitt eget reisebyrå i Oslo, og navnet hans er også knyttet til en gigantisk svindelsak i Sveits. I 2003, før rettssaken mot ham kom opp i Norge, reiste Zahoor fra landet, og han har i flere år hatt bopel i Dubai. Der jobber Zahoor som forretningsmann, og han har bl.a. vært daglig leder for et norsk prosjekt i Pakistan»