Cruiserederi dropper Fredrikstad grunnet fremmedkrigere

Et cruiserederi har avlyst fem anløp i Fredrikstad på grunn av en avisartikkel om sju fremmedkrigere fra byen.

Rederiet Carnival Cruises UK hadde planlagt fem cruiseanløp i Fredrikstad i 2018, men ga i høst overraskende beskjed om at disse blir avlyst, skriver Fredriksstad Blad.

– Rederiet viser til artikkelen i New York Times om Lislebyveien. Den har vært lett tilgjengelig på internett, også på Wikipedia. Det viser hvor sårbart markedet er for all informasjon som kan knyttes til terror, sier Caroline M. Pettersen, salgsansvarlig i Visit Fredrikstad, til avisen.

New York Times skrev i april 2015 en artikkel om sju fremmedkrigere som har reist fra Lislebyveien i Fredrikstad til Syria.

Aldri terror

I håp om å få cruiseskipene tilbake til Fredrikstad har Visit Fredrikstad og Hvaler fått Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til å skrive en uttalelse om sikkerhetssituasjonen i byen. Denne er nå oversendt til rederiet.

I uttalelsen skriver politistasjonssjef Trond Torp at Fredrikstad er like trygg som andre steder i Norge, og han påpeker at det aldri har vært noe terrorangrep i byen.

– Vi jobber videre for å få cruiserederiet til byen og håper at uttalelsen fra PST har virkning, sier Pettersen.