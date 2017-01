Valgflause for franske sosialister

BERLIN (VG) Resultatet av de franske sosialistenes primærvalg er klart, men den virkelige presidentkampen forventes å foregå uten dem. Putin-vennlige François Fillon (62) og høyrepopulisten Marine Le Pen (48) ligger best an.

Søndag pågikk den første av to runder i den franske venstresidens valg av presidentkandidat til valget denne våren. Foreløpige resultater klokken 21 søndag kveld viser at Benoît Hamon fikk flest stemmer, 35,21 prosent, mens Manuel Valls fikk nest flest, 31,56 prosent.

Siden ingen av kandidatene fikk over 50 prosent av stemmene, avholdes en ny valgomgang om en uke, den 29. januar, mellom Hamon og Valls.

Sosialistpartiets gallionsfigur, sittende sosialist-president François Hollande, har hatt den tvilsomme ære å bli utnevnt til den mest upopulære presidenten siden 1958. Allerede nå virker det usannsynlig at en av hans partifeller får sjansen til å forbedre partiets rykte fra presidentplass etter den avgjørende valgrunden 7.mai.

– Sosialistene er ute av spillet før det i det hele tatt har begynt. Ingen tror at noen av disse kandidatene har en sjanse til å vinne presidentvalget, og i debattene virker det som de ikke en gang tror det selv. De eneste fra venstresiden som har en viss troverdighet, har valgt å være utenfor primærvalgene og stille som uavhengige kandidater, nemlig Emmanuel Macron og Jean-Luc Mélenchon, sier George Chabert, professor i fransk historie og forsker på fransk politikk ved NTNU, til VG.

VENSTRESIDENS PRIMÆRVALG I FRANKRIKE: * Venstresiden i fransk politikk har nominasjonsvalg 22. og 29. januar. * 7 kandidater stiller til valg. * Den første runden i det franske presidentvalget holdes 23. april. Med mindre en kandidat skulle få over 50 prosent av stemmene i første runde, går de to kandidatene med høyest oppslutning videre til andre og avgjørende runde 7. mai.

Velgerne ser heller ikke ut til å la seg engasjere av sosialistene. 36 prosent av de spurte, i den siste meningsmålingen fra BVA-Salesforce, oppga at de var interessert i sosialistenes primærvalg. Rundt 1,7 millioner velgere avga stemme søndag, en drastisk nedgang siden 2011, året da sosialisten Hollande kom til makten, ifølge kringkasteren RFI.



Den tidligere statsministeren Manuel Valls har vært venstresidens favoritt lenge, men tapte terreng de siste månedene, og kom nå altså som nummer to.

Republikanerne hadde allerede i november sitt primærvalg . Der kom Nicolas Sarkozys tidligere statsminister og Putin-venn François Fillon seirende ut.

– Fillon vil kutte i sosialhjelp og er uttalt kristen. Dette ville for noen år siden vært hans politiske grav, men i dagens situasjon, hvor franskmenn er bekymret over innflytelse fra islam, og mange føler at innvandrere utnytter sosiale goder, er dette noe han vinner mange velgere på, sier professor Chabert.



Det er forventet at valgets yngstemann, Emmanuel Macron, som stiller som uavhengig kandidat, også er et sterkt navn i dette presidentvalget. Han er tidligere finansminister og har engasjert mange unge velgere med sin bevegelse «En Marche!».

Favoritten på meningsmålingene nå er likevel Marine Le Pen fra det høyrepopulistiske partiet Nasjonal Front.

– Etter de overraskende valgene av Trump i USA og brexit i Storbritannia, skal man være forsiktig med å spå. Man kan jo tenke seg at populisme-bølgen vil ramme også Frankrike. Men jeg tror at i valgets avgjørende runde vil venstresiden støtte opp om den kandidaten som ikke er Le Pen, og dermed får Fillon stemmer både fra høyre- og venstresiden, sier Frankrike-ekspert Anje Müller Gjesdal, postdoktor ved Norges Handelshøyskole, til VG.

NTNUs Chabert mener også Republikanernes kandidat Fillon tilslutt vil vinne over Le Pen i presidentvalget den 7.mai.