Ekssoldat pågrepet etter drap på fransk pleiehjem

En 47 år gammel tidligere soldat er pågrepet av fransk politi, mistenkt for å ha stått bak drapet på en kvinnelig ansatt ved et pleiehjem for misjonærer i går kveld.

Det var sent torsdag kveld at en kvinnelig ansatt ved et pleiehjem for kristne misjonærer i Montpellier ble drept.

Pågripelsen av 47-åringen fant sted fredag. Den mistenkte har vært fallskjermsoldat og var ansatt ved misjonærenes pleiehjem for noen år siden. Han er nå arbeidsledig, opplyser en etterforskningskilde til AFP.

Pågrepet der han bor



Mannen ble pågrepet i byen han bor i, om lag 15 kilometer unna Montferrier-sur-Lez der pleiehjemmet ligger. Han gjorde ingen motstand under pågripelsen.

RØMTE: Fransk politi startet jakten på mannen etter å ha stormet inn i pleiehjemmet i Montferrier-sur-Lez i går kveld. Foto: Jean-paul Pelissier , Reuters

Øyenvitner har opplyst at mannen som angrep kvinnen, hadde en avsagd hagle da han stormet inn på pleiehjemmet og knivstakk og drepte en 54 år gammel ansatt.

Det bor rundt 70 pensjonerte misjonærer på pleiehjemmet.

Ikke islamsk terrorisme



Over 130 politifolk med støtte fra et helikopter jaktet på gjerningsmannen.

Motivet bak drapet er ennå ikke fastslått, men politiet i Montpellier opplyser at det ikke dreier seg om islamsk terrorisme.

Talsmenn for påtalemyndigheten omtalte også fra første stund angrepet som en «kriminell handling» og understreket at det ikke var noe som tydet på at det var snakk om et terrorangrep.