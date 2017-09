Frank Aarebrot er død

Valgekspert og professor Frank Aarebrot hylles som en fantastisk foreleser og formidler. Lørdag kveld døde han, 70 år gammel, opplyser familien.

– Pappa har holdt sin siste forelesning. Det er med sorg vi melder at pappa er gått bort i kveld. Han døde stille og rolig med oss rundt seg, skriver familien i en uttalelse på Aarebrots Facebook-side natt til søndag.

Aarebrot ble hasteoperert for hjerteinfarkt etter at han følte seg dårlig etter en tur hjem fra England mandag. Han døde på Haukeland sykehus, skriver NTB.

70-åringen var professor ved Institiutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. I april holdt han sist siste formelle forelesning ved universitetet.

I norske medier ble han ofte brukt som valg- og politikkekspert.

Bergenseren Aarebrot etterlater seg kone og to barn.

– Selv om rommet han etterlater seg ikke kan fylles for oss, så gir det oss glede at han kunne gjøre det han elsket helt til det siste, heter det videre i uttalelsen fra familien.

– Vi takker for all god hjelp fra venner og Haukeland sykehus. (...) I hans ånd ønsker vi alle et godt valg.

Hylles



Redaktør for nyhetsprogrammer i NRK Kyrre Nakkim, TV 2s Davy Wathne og tidligere Bergens Tidende-redaktør Hilde Sandvik er blant dem som hedrer Aarebrot på Twitter natt til søndag:

Kjent foreleser

Aarebrot var kjent for sine foredrag, blant annet et om 200 års norsk historie på 200 minutter som ble sendt på NRK i 2014. Den gang skrev debattansvarlig Hans Petter Sjøli i VG at Aarebrot er «like notorisk briljant som han er notorisk ujålete» og «noe så sjeldent som en universitetslærer med a-kjendisstatus».

To år senere holdt Aarebrot et foredrag om Sarpsborg 1000-årige historie på 100 minutter.

Han fikk Forskningsrådets formidlingspris og ble kåret til «Årets Bergenser» av Bergensavisen i 2014.

Valgforsker med arbeidsskade

Da Aarebrot var valgobservatør under presidentvalget i Romania i 1990, fikk han en alvorlig infeksjon i venstrefoten. I 2003 måtte han til slutt amputere benet.

Da VG møtte ham på Haukeland universitetssykehus etter operasjonen, var han smørblid og glad for å slippe sine plager.

– Jeg er den eneste valgforsker i verden som er påført en yrkesskade, humret han.

(Kilde: VG/NTB)