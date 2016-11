Bilde av supermåne var falskt

Bildet som skulle vise en spektakulær «supermåne» viste seg å være manipulert.

Bildet skal angivelig være tatt ved Lyngsalpene i Troms. Det var på trykk på vg.no 17. november, og i papiravisen dagen etter. VG kjøpte bildet av hobbyfotograf Harald Mikal Halvorsen.

Nå viser VGs undersøkelser viser at det publiserte bildet er manipulert. Det er satt sammen av to ulike bilder.

Leder for VGs fotoavdeling, Gisle Oddstad, beklager at bildet ble brukt.

– Da vi fikk bildet, vurderte vi det som at det var ekte. Men etter at vi hadde publisert det fikk vi flere henvendelser fra folk som mente dette ikke kunne stemme. Da valgte vi å se nøyere på det, sier Oddstad.

Han understreker at det er VGs ansvar å sørge for at det som publiseres, er riktig.

– Dette er sånne ting vi absolutt ikke vil at skal skje. Det går på troverdigheten løs. Bilder skal være dokumentariske.

VG har vært i kontakt med fotograf Harald Mikal Halvorsen og konfrontert ham med opplysningene. Han ønsker ikke å svare på hvorfor han oppga at bildet var ekte.