Fortsatt stengte veier i nord

Fare for snøskred gjør at flere veier i Troms fremdeles er stengt. Blant annet er E6 stengt ved Nordnes etter at det gikk et skred over veien fredag.

Ingen kjøretøy eller personer ble tatt av skredet. Troms politidistrikt opplyser at E6 forblir stengt ved Nordnes fram til klokken 10 lørdag, da det vil bli tatt en ny vurdering.

Også andre veier i Troms var fredag kveld fortsatt stengt på grunn av opprydningsarbeid og skredfare. Både fylkesvei 347 og 348 i Skjervøy er stengt, samt fylkesvei 87 på strekningen Elverum – Øvergård.

E8 i Lavangsdalen ble imidlertid gjenåpnet fredag ettermiddag etter å ha vært stengt i nesten et døgn som følge av et skred. Tre biler ble tatt av skredet torsdag, men alle personene i bilene ble berget ut av snømassene.

Snøskredfaren i Troms ligger fortsatt på styrke tre – betydelig fare. Det samme gjelder i Vest-Finnmark og i områder i Lofoten og Vesterålen samt Ofoten i Nordland fylke.