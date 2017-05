Vil ikke slå sammen Hæren og Heimevernet

Det kommer neppe noe forslag om å slå sammen Heimevernet og Hæren i landmaktutredningen om et modernisert norsk landforsvar.

Seks måneder etter at brigader Aril Brandvik gikk i gang med oppdraget fra forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) om å utvikle fremtidens landforsvar, ser han fortsatt ikke at en full sammensmelting gir Forsvaret noen merverdi.

– Hvis man med sammenslutning mener oppløsning av Hæren og HV, slik vi kjenner dem i dag, til en helt ny organisasjon, så klarer jeg ikke nå å se at det er noe å tjene på en slik sammenslåing, sier Brandvik til VG.

Statusrapport i juni



Avklaringen fra Brandvik kommer bare en måned før prosjektet skal ut med en offentlig statusrapport, og fire måneder før hele prosjektet skal være avsluttet og forslaget til en modernisert norsk landmakt skal komme fra regjeringen samtidig med at statsbudsjettet legges fram i oktober.

Onsdag samlet opposisjonen i Stortinget seg bak et krav om at regjeringen må legge fram forsvarssjefens anbefaling til ny struktur for Hæren og HV.

Bak dette kravet ligger også frykten for at regjeringen vil slå sammen de to forsvarsgrenene til et felles landforsvar.

Regjeringen varslet allerede i mandatet til landmaktutredningen i fjor høst at de ville vite hvordan samarbeidet mellom Hæren og Heimevernet kan bli bedre og spurte konkret om effekten av en eventuell sammenslåing til én felles landmakt.

Samler Hærens kampkraft



Aril Brandvik sier at utredningen ikke har sett noen verdi av dette, men presiserer også at evnen til å se landmakten under ett kan bli tema:

UTREDER: Aril Brandvik leder arbeidet med landmaktutredningen i Forsvarsdepartementet, Foto: Torbjørn Kjosvold, , Forsvaret

– Det er ønskelig å samle Hærens kampkraft rundt evnen til å slå tilbake mot en inntrenger, mens Heimevernet samles rundt forskjellige typer sikringsoppdrag, sier han.

To konsepter



Landmaktutredningen har nå to konsepter på bordet:

** Et manøverkonsept som er mest lik dagens hærstruktur med stridsvogner og artilleri for å nekte en fiende å erobre territorium.

** Et utvekslingskonsept, basert på å forstyrre en okkupant mest mulig med stor ildkraft fra langtrekkende missiler og langtrekkende ammunisjon.

Brandvik sier at prosjektet nå går igjennom alt materialet som de har samlet inn av rapporter og scenarier for å dimensjonere den nye landmakten best mulig.

En mulig løsning kan være at den endelige modellen vil blande disse to konseptene.

Økonomisk ramme



Mye henger på hva norske politikere til slutt vil ta seg råd til.

Ifølge bestillingen fra regjeringen skal landmaktutredningen lage et landforsvar innenfor de økonomiske rammene i langtidsplanen som regjeringspartiene og Ap stilte seg bak i fjor vår, som angir at Forsvaret har omlag 1000 milliarder kroner til rådighet i planen fram til 2034.

Da er en mulig økning av forsvarsbudsjettet for å nå NATOs felles mål om to prosent av BNP, ikke regnet inn.

Kampkraft i Finnmark



Men prosjektet skal også svare Ine Eriksen Søreide på dette spørsmålet: Hvis den økonomiske rammen svekker muligheten til å sette sammen et ideelt landforsvar – hva skal i så fall til for å rette på dette, og hva vil det eventuelt koste?

Etter at kampfly, nye ubåter, nye overvåkningsfly og Sjøforsvaret og Luftforsvaret har fått sitt, er landmaktenes langtidsbudsjett omlag 180 milliarder kroner de neste 17 årene.

Og før årsskiftet må regjeringen og Stortinget avgjøre om oppgradering av Forsvarets stridsvogner og artilleri skal gjennomføres eller ikke.

Brandvik antyder allerede nå at sluttresultatet kan bli en blanding mellom de to hovedkonseptene. Og han legger til at det åpenbart er smart å ha en del av Hærens kampkraft permanent stasjonert i Finnmark.

