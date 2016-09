USAs forsvarsminister Ashton Carter forteller at han har lest den norske langtidsplanen for forsvaret fra perm til perm, og er imponert.

VG fikk som eneste redaksjon sette seg ned med Carter da han nylig var i Norge.

– Det er 11 år siden forrige gang det var en amerikansk forsvarsminister i Norge. Så hvorfor nå?

– Det sikkerhetspolitiske landskapet endrer seg. Vi må jobbe sammen, både i forhold til Russland, og i forhold til IS. Russland er NATOs ansvar. Norge har et sterkt forsvar av landets eget territorium, men spiller også en viktig rolle i NATOs forsvar.

– Vi trodde etter den kalde krigen at nå var det over?

– Ja, og dessverre har vi en regjering i Russland som ser ut til å ville gå tilbake i tid heller enn inn i fremtiden. Og jeg ønsker at dette skal endre seg, men jeg tror ikke det vil skje i overskuelig fremtid. Derfor må vi forberede oss ved å fortsette å ha et avskrekkende forsvar.

– Er dette en ny kald krig?

– Jeg synes ikke vi skal bruke begrepet kald krig, for i det ligger det at vi skal gjøre det samme nå som vi gjorde da. Og militært er svarene våre annerledes i dag, dette er en annen tid. For eksempel hadde vi ikke cyber-trusler under den kalde krigen, for det var ikke noe internett. Og vi hadde ikke fenomenet med små grønne menn, det vi kan kalle hybridkrig som vi har sett en rekke tilfeller av fra Russland de siste årene, sier Carter, og fortsetter:

– Alt dette er nytt, og det krever nye svar. Vi må lage planer, sette inn ressurser, og gjøre det som trengs for å bli klare. Det handler om teknologi og modernisering. Norge har en plan for å gjøre alt dette, gjennom sin langtidsplan for forsvaret. Den er imponerende. Jeg leste den fra perm til perm.

– Hvor alvorlig vil du karakterisere trusselen fra Russland – for verden, og for Norge?

MØTTE INE: Ashton Carter var sammen med Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) i forrige uke. Foto: Trond Solberg , VG

– Det er veldig alvorlig fordi Russland har sterke militære kapasiteter. Det i seg selv protesterer vi ikke på. Et stort og viktig land som Russland må få ha et rimelig forsvar, slik vi andre har. Men av og til oppfører Russland som om målet rett og slett er å hindre verdenssamfunnets vilje, bare for å vise sin innflytelse, i stedet for å bidra positivt.

– Bør svaret være avskrekking eller dialog?

– Vi tror på begge deler. En sterk og balansert tilnærming. For USA betyr sterk å fortsette å investere i sitt eget forsvar, og samtidig tilpasse sine styrker så vi sammen med våre allierte kan fortsette å avskrekke Russland. Balansert betyr å holde døren åpen, slik at Russland kan velge å endre sin fremtoning og bruke sin naturlige innflytelse i verden til samarbeid.

– Hva hvis Russland krenker våre grenser på en måte som vi ser som et angrep, men som våre allierte ikke ser på samme måte – kan vi stole på deres hjelp – og vil vi være i stand til å forsvare oss selv?

– Dere kan absolutt stole på hjelp fra USA, og jeg tror absolutt dere kan stole på hjelp fra NATO. Vi understreker dette hele tiden. Alle allierte vet at NATOs artikkel 5 innebærer at alle forsvarer alle.

– Men hva hvis det er et angrep som ikke er alvorlig nok til å kvalifisere til artikkel 5, men viser seg ved at russerne bare gnager seg innpå oss?

– Det er en viktig type aggresjon det også er viktig å ta tak i. Vi snakker mye i Nato-kontekst om å møte det som kalles hybrid krigføring. Vi må erkjenne at aggresjon kan ta ulike former i denne verden. Det er derfor jeg, da du spurte om kald krig, sa at vi ikke kan gå tilbake til det vi gjorde under den kalde krigen. USA, og jeg tror NATO, forstår at uansett hva slags form aggresjonen måtte ta, så vil vi møte det som allierte, som en allianse. Men jeg tror heller ikke at du skal undervurdere kapasiteten til norske styrker. De er veldig, veldig sterke, med kapasiteter og militært materiell som er blant det ypperste i verden.

– Hvordan finner vi den riktige balansen mellom forsvar i luften og til sjøs, opp mot behovet for soldater på bakken?

– Du mener i forsvaret av Norge?

– Ja.

– Vel. Vi gjør det samme som dere. Vi strukturerer våre styrker så de er optimale i forhold til dagens trusselbilde. Jeg ønsker ikke å kommentere hvordan Norge løser dette. Men jeg synes logikken i langtidsplanen deres er godt støttet opp av beskrivelsen av trusselbildet Norge står overfor, med et forsvar som er mest mulig effektivt og kostnadseffektivt, tilpasset vår tid.

– Til slutt - bør Norge bevilge mer penger til forsvaret, slik at vi bruker 2 prosent av vårt brutto nasjonalprodukt til dette formålet?

– Alle Nato-land har sagt at de skal nå dette målet. Det er et viktig mål for oss alle å nå. Vi trenger å beskytte oss selv.

