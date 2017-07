Vedlikehold av F-35-kampflyene legges til Italia: – Svært uklokt

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener regjeringen glemmer hvorfor vi har et forsvar når de ikke legger opp til tyngre vedlikehold av F-35-flyene hjemme i Norge.

For mens andre europeiske kjøpere av F-35 etablerer nasjonale kapasiteter for tyngre vedlikehold av kampflyene, må de norske flyene til Cameri i Nord-Italia for de samme operasjonene.

– I en akutt krisesituasjon vil vi ikke ha kapasitet til å gjennomføre tyngre vedlikehold på flyene våre. Det mener jeg er svært uklokt. Vi har et nytt verdensbilde med behov for sterk beredskap, og i en akutt situasjon vil hvert enkelt land selvsagt prioritere sine egne fly først, sier Slagsvold Vedum til VG.

Forsvarssjefen i gradert rapport: Forsvaret kan ikke forsvare landet

I et skriftlig spørsmål til forsvarsministeren tok han opp problematikken på Stortinget i juni. Til svar fikk han at regjeringen ikke har vurdert det som nødvendig eller økonomisk ønskelig å etablere egen depotkapasitet utenfor løsningen i det flernasjonale F-35-partnerskapet, altså vedlikehold i Italia.

Driftskostnader: 196 milliarder

– Er du fornøyd med svaret du fikk?

– Nei, det er jeg ikke. Rent bedriftsøkonomisk kan det sikkert være noe å spare, men også sparingen har en pris, både samfunnsøkonomisk og med tanke på beredskapen. Her makter ikke regjeringen å tenke helhet i politikken sin, mener Senterparti-lederen.

Interessert i kampfly? Slik er det å fly F-16-kampflyene:

Statsaksjeselskapet AIM Norway, eid av Forsvarsdepartementet, har de siste årene vært med i konkurransen om flere større internasjonale vedlikeholdsoppdrag, blant annet på F-35-flyene. Da de første kontraktene for vedlikehold av flyene ble utdelt i fjor, gikk ingen til AIM Norway.

Rapport: 276 mangler avdekket på F-35-flyene

Om landene i F-35-partnerskapet ønsker å drive tyngre vedlikehold av sine kampfly nasjonalt, er det en merkostnad landet selv må ta. I motsetning til land som Storbritannia og Nederland, har Norge altså valgt å basere sitt tyngre vedlikehold fullt og helt på løsningen i F-35-partnerskapet.

– Dette er vår største fastlandsinvestering noen gang. Da er det avgjørende at vi prøver å få merverdi i form av arbeidsplasser i driftsfasen av flyene. sier Slagsvold Vedum.

Driftskostnadene gjennom levetidsperioden til F-35-flyene er beregnet til 196,6 milliarder kroner.

Sier opp ansatte

Ove Haukessveen, direktør i AIM Norway, bekrefter overfor VG at de har vært nødt til å permittere 20 av sine drøyt 400 ansatte. Han utelukker ikke at de vil måtte si opp enda flere i tiden fremover.

Fikk du med deg? Derfor fikk F-35 flyforbud

Han er naturlig nok skuffet over ikke å skulle drive tyngre vedlikehold av F-35-kampflyene.

– Vi har ett stort miljø igjen i Norge, og når vi nå bygger ned det, gjør vi oss avhengige av kompetanse og kapasitet utenfor Norge for å drifte våre egen flyflåte. Det er svært uheldig, sier Haukåssveen.

– Vi har god kompetanse på F-16-kampflyene som enkelt vil kunne overføres til F-35. Når vi først legger ned det miljøet, vil det imidlertid ta lang tid å bygge det opp igjen, mener han.

I september 2015 ble de to første F-35-kampflyene overrakt Forsvaret på Lockhead Martin-fabrikken i Texas:

Departementet: Behovene godt ivaretatt

Ingen i Forsvarsdepartementet har hatt anledning til å besvare VGs spørsmål, men i en e-post besvarer statssekretær Øystein Bø (H) kritikken fra Senterpartiet.

«Slagsvold Vedum og Senterpartiet stemte for den felles vedlikeholdsløsning for F-35 som innebærer at alle landene som kjøper F-35, er med på å konkurrere om oppdrag knyttet til større vedlikehold. Dette innebærer at det etableres felles depot i partnerskapets regi for tyngre vedlikehold og oppgraderinger av F-35. På denne måten oppnås gode og kostnadseffektive løsninger», skriver statssekretæren.

«F-35 representerer en formidabel økning av norsk luftmilitær kapasitet. De beredskapsmessige forhold er vurdert. Jeg er trygg på at våre behov er godt ivaretatt i det valgte konseptet», legger han til.

Navarsete: – Utrolig frekt

Liv Signe Navarsete, Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne, mener Forsvarsdepartementet forsøker å fraskrive seg ansvaret for problemene i AIM Norway.

– Det er utrolig frekt å forsøke å legge ansvaret for problemene til AIM på Senterpartiet, som nettopp gikk imot omdanningen av AIM til aksjeforetak. En av de sentrale begrunnelsene fra regjeringen for å gjøre dette, var at AIM skulle settes i stand til å konkurrere om fremtidige vedlikeholdsoppdrag. Nå ser vi at det motsatte skjer, sier hun til VG.

Forsvarets skyttergraver: – Like viktig som under 2. verdenskrig

AIM Norway ble omgjort fra statsforetak til aksjeselskap i august 2016, tre måneder etter at regjeringen fremmet forslaget for Stortinget.

– Nå ser vi med all tydelighet at dette var et alvorlig feilgrep av regjeringen. Dersom AIM ikke vinner oppdrag om tyngre vedlikehold på F-35, setter det hele fremtiden til AIM og de 400 arbeidsplassene i Norge på spill, sier Navarsete.