Tre av fire støtter kjønnsnøytral verneplikt

SESSVOLLMOEN (VG) Kvinner trives bedre enn menn, og nå peker alle piler mot økt likestilling i Forsvaret.

– Jeg har ventet et år på denne muligheten. Da gjør jeg selvfølgelig alt jeg kan for å gripe den, forteller en andpusten Sigrid Fu Skjelbostad (19).

Sammen med Karine Holmstad (19) og 400 andre søkere, har hun akkurat løpt åtte kilometer med 25 kilo på ryggen. De neste dagene venter mer blodslit, lite mat og lite søvn under Forsvarets opptak og seleksjon, populært kalt «helvetesuka».

De to unge kvinnene håper begge å kunne gjennomføre sine førstegangstjenester på Hærens befalsskole.

– Det er godt å komme ut i felt. Når det blir tungt, motiverer vi hverandre og minner oss selv på hvor stor lyst vi har på den skoleplassen, sier Skjelbostad.

Mot slutten av opptaket til Hærens befalsskole, gjenstår det 584 søkere, hvorav 20 prosent er kvinner. I utgangspunktet var hver fjerde søker kvinne.

OPPVARMING: Før de i det hele tatt var ordentlig i gang med «helvetesuka», skulle søkerne hoppe over hverandre, krabbe under hverandre og dra hverandre rundt på gulvet. Foto: Brian Cliff Olguin , VG

Kvinner trives best

1. januar 2015 innførte regjeringen kjønnsnøytral verneplikt. Siden har alle piler pekt mot økt likestilling:

• I 2014 ønsket 63 prosent av befolkningen allmenn verneplikt. Tre år senere har andelen steget til 75 prosent.

• Rekordhøye 63 prosent opplyser at de ville anbefalt en jente å gjennomføre førstegangstjeneste i Forsvaret.

• Kvinner trives marginalt bedre enn menn i Forsvaret, ifølge vernepliktsundersøkelsen.

• 56 prosent av befolkningen opplever Forsvaret som en arbeidsplass som passer like godt for kvinner og menn.

• For tre år siden opplevde hver fjerde kvinne i Forsvaret å bli sex-trakassert. I år har andelen sunket til 15 prosent, omtrent det samme som i andre yrkesgrupper.

– Forsvaret har en nulltoleranse for seksuell trakassering. Det skal ikke skje, og dette er noe vi jobber kontinuerlig med. At prosentandelen som oppgir at de har opplevd seksuell trakassering, går ned, ser vi som et tydelig tegn på at vårt arbeid mot en null-visjon går i riktig retning, sier oberst Sven Halvorsen, pressetalsmann for Forsvaret.

MOT MÅL: Suzanne Haug (20) var ikke alene om å skjære grimaser under den tøffe starten på «helvetesuka». Foto: Brian Cliff Olguin , VG

– Avgjørende for operativ evne

Den kjønnsnøytrale verneplikten har lenge vært en personlig kampsak for forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H). Innad i Høyre vant hun omsider den kampen, og i fjor snudde også statsminister Erna Solberg (H) i spørsmålet.

Tallene fra Forsvarets undersøkelser har derfor vært en ordentlig gladnyhet for forsvarsministeren.

– Dette er kjempeviktig for Forsvaret og dessuten hovedgrunnen til at vi gjennomførte reformen. Vi er helt avhengige av å få inn de som er best egnet og mest motiverte, og det å da kunne velge både jenter og gutter, er avgjørende for den operative evnen i Forsvaret, sier Eriksen Søreide.

– Er dette en personlig politisk triumf for deg?

– Jeg tror kanskje ikke jeg skal kalle det en personlig triumf, men det er veldig gøy å se. Dette betyr at unge jenter som vil inn i Forsvaret, får forbilder. Det betyr utrolig mye.

