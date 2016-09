Storstilt vardebrenning for Forsvaret fra Finnmark til Agder

Initiativtager Stein Tau Strand Auestad (53) sier at de protesterer mot det de ser på som en nedbygging av Hæren.

– Det har vært et voldsomt engasjement som vi ikke kunne forutse. Det har vært alt fra utenlandsveteraner, heimevernsfolk og en rekke vanlige folk som har hatt lyst til å delta, sier Auestad.

Han har akkurat kommet hjem fra Kjortåsen i Rogaland. Vardebrenning er tatt i bruk som et varsel om forestående fare.

– Vi er bekymret for at staten ikke ivaretar kjerneoppgaven sin. Å tilby borgerne trygghet ved å tilby et balansert og troverdig forsvar, sier Auestad.

Fredag kveld ble det ble det tent 124 varder fra Finnmark til Agder, ifølge et kart som er laget av folkene på Facebook-siden «Styrk Heimevernet!».

Auested legger til:

– Nå ønsker man å redusere landmakten til under det vi oppfatter er en kritisk

størrelse. Ved denne aksjonen ønsker vi å gi et signal til våre folkevalgte, og vise at det er en forsvarsvilje i befolkningen, sier han.

Langtidsplanen lover 165 milliarder kroner mer til Forsvaret de neste 20 årene. Planen inneholder også betydelige kutt, 40 milliarder kroner skal frigjøres over 20-årsperioden gjennom innsparing og endret personellstruktur.

Blant annet foreslår regjeringen å fase ut til sammen elleve større og mindre anlegg.

Langtidsplanen for Forsvaret er nå til behandling i Stortingets forsvarskomité, og innstillingen derfra er ventet 4. november.

