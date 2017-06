Slår ring rundt Heimevernet

Det blir neppe noen felles ledelse for Hæren og Heimevernet hvis Ap og Sp kommer i regjering. Begge partiene ypper mot forslaget om en landforsvarssjef som styrer begge landmaktene.

Anniken Huitfeldt (Ap), leder i Stortingets forsvars- og utenrikskomite, går langt i å avvise ideen fra forsvarsledelsen, som ble lansert som en del av landmaktsstudien mandag ettermiddag:

– Vi mener HV skal bestå som egen forsvarsgren, skriver Huitfeldt i en tekstmelding til VG.

– Ap vil ha et sterkt, moderne og folkelig forankret heimevern. Det er rom for tettere samvirke mellom Hæren og HV i Finnmark og Troms, men anbefalingene i studien om å legge HV inn under en ny landmaktsjef er det for tidlig å ta stilling til, legger hun til.

Ny felles sjef



Som VG meldte tidligere mandag, går landmaktstudien under ledelse av brigader Aril Brandvik, inn for at det etableres en ny funksjon som sjef for Landforsvaret, som også sjefen for Heimevernet skal rapportere til.



HV-styrken vil være 38 000 soldater, som avtalt i forsvarsforliket mellom Ap, Høyre og Frp.

Sp: Begynnelsen til slutten



Liv Signe Navarsete, Sps forsvarspolitiske talskvinne, avviser en slik underlegging av HV under en landforsvarssjef, og frykter at dette er begynnelsen til slutten for Heimevernet slik vi kjenner det:

– Jeg er også i tvil om HVs størrelse, gitt de føringene som Stortinget nå legger etter debatten om objektsikring, sier hun til VG etter presentasjonen mandag ettermiddag.

Venstre-nestleder Ola Elvestuen sier til NTB at en slik sammenslutning kan svekke begge forsvarsgrenene:

– Du får en mindre hær, og Heimevernet får en utydelig rolle, sier Elvestuen.

Sparer på drift



Forsvarssjefen, admiral Haakon Bruun-Hanssen, begrunner forslaget slik:

– Vi har sett Hæren og HV under ett i denne studien. Det å slå de helt sammen har vi ikke sett noen gevinst med. Men vi har to ledelser på landmakten nå, mens de andre forsvarsgrenene har en felles ledelse, for blant annet marinen og kystvakten. Felles ledelse har operative fordeler. Vi tror også det er noe å spare på drift med felles ledelse, men vi har ikke endelig konkludert, og gjør ikke det før til høsten sier forsvarssjefen til VG.

Kommer i oktober



Brandvik har ledet arbeidet med landmaktstudien siden i fjor høst. Regjeringen har varslet en egen sak til Stortinget om Hærens og HVs fremtidige organisering, men først etter valget i oktober.

Stortinget har imidlertid bedt om en avrapportering før valgkampen starter. Den kom nå.

– Det var godt vi fikk presset Høyre og Frp til å offentliggjøre denne rapporten slik at vi får en åpen debatt om forslaget, uttaler Anniken Huitfeldt.

