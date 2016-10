Regjeringen: Ny samøvelse fra 2017

Solberg-regjeringen mener at de er i ferd med å løse konfliktene mellom politi og forsvar, om hvem som skal bekjempe terror.

Neste år lanserer justisminister Anders Anundsen (Frp) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) en felles kontraterror-øvelse som har fått navnet «Nordlys».

«Den nye årlige øvelsen, «Nordlys», vil øve et bredt spekter av terrorscenarier og bidra til politiet og Forsvaret er samordnet og best mulig kan utnytte felles nasjonale ressurser», skriver de to statsrådene i en felles skriftlig uttalelse til VG.

Regjeringen besluttet mandag at øvelse Nordlys skal gjennomføres første gang i 2017.

Revirkamp



Anundsen og Eriksen Søreide kommenterer med dette VGs avsløring tirsdag morgen, om at Forsvaret og politiet ligger i åpen strid med hverandre om ansvaret for å bekjempe terroraksjoner til havs, såkalte maritime kontraterror-operasjoner.

I rapporten fra en arbeidsgruppe ledet av den tidligere admiralen Arne Røksund, skriver flertallet at det «lenge har pågått revirkamp og rivalisering rundt maritim kontraterror, og at denne betente situasjonen også har hatt en uheldig smitteeffekt over på forholdet mellom justissektoren og forsvarssektoren mer generelt».