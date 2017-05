Orlogskaptein dømt for grov korrupsjon i nigeriabåtsaken

Den korrupsjonstiltalte orlogskapteinen i nigeriabåtsaken er dømt til fengsel i fire år og åtte måneder.

Tidligere orlogskaptein Bjørn Stavrum i Forsvarets logistikkorganisasjon er dømt for blant annet grov korrupsjon, grovt underslag og ulovlig militæreksport etter blant annet å ha solgt Forsvarets utrangerte marinefartøy til en tidligere krigsherre i Nigeria, melder Dagbladet.

Straffen er hele åtte måneder lengre enn den aktor la ned påstand om i sin prosedyre.

– Dommen gjenspeiler at dette er en alvorlig sak med en offentlig tjenestemann, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim.

Da rettssaken startet 28. februar, nektet Stavrum straffskyld for korrupsjon, underslag og økonomisk utroskap, men innrømmet tyveri av en propell og aksling og delvis straffskyld for tyveri av skipskrybber. Stavrum sto tiltalt for korrupsjon, underslag, økonomisk utroskap, tyveri og brudd på eksportloven i forbindelse med salget av sju utrangerte marinefartøyer til paramilitære i Vest-Afrika.

Stavrum tok betenkningstid på om han anker dommen.

