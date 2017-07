Økning i seksuallovbrudd i Forsvaret: – Nært et kulturproblem

Forsvarets militærpoliti har aldri tidligere blitt varslet om så mange seksuallovbrudd som i 2016. På bare fem år har antallet registrerte tilfeller økt fra 8 til 32.

Den stor økningen kommer frem i Militærpolitiets årsrapport for 2016, utarbeidet av Militærpolitiavdelingen i Forsvaret.

Økningen i rapporterte tilfeller har vært størst for saker som gjelder seksuell handling uten samtykke, og seksuelt krenkende adferd. I 2016 ble det rapportert inn om slike tilfeller henholdvis seks og 15 ganger, skriver Bergens Tidende som først omtalte saken.

Leder i Norges Offiserforbund Torbjørn Bongo sier til VG at utviklingen er tydelig nok til å se at Forsvaret har et problem.

– Vi har vært nært et kulturproblem. Tallene har indikert en utfordning, og det er vi påkrevd å gjøre noe med, sier Bongo.

Besøkte horehus på tjenestereise



Ifølge Bergens Tidende ble det i fjor blant annet meldt i fra om at en kvinnelig befal var blitt voldtatt av en annen befal ved to anledninger. Hendelsen ble varslet flere måneder etter, og mannen nektet forholdet. Saken ble henlagt av politiet.

Det ble også meldt i fra om seksuell handling med barn under 16 år. Vakter oppdaget at soldater hadde tatt med mindreårige jenter tilbake til leiren og utførte seksuell handling med jentene. Forholdet ble innrømmet, men det ble hevdet at de ikke visste at jentene var under seksuell lavalder.

En kvinnelig vernepliktig varslet også om at et befal skal ha utnyttet sin posisjon og presset kvinnen til å ha sex. Befalet bekreftet hendelsen, men hevdet kvinnen i stor grad hadde gjort det av fri vilje. Kvinnen ønsket at saken skulle avgjøres displinært, og saken endte med at befalet fikk en bot.

Itillegg skal soldater på tjenestereise til Danmark ha kjøpt sex på horehus. Et befal på turen oppdaget tilfellet og varslet militærpolitiet. Soldatene innrømmet forholdet, og minst en av sakene ble avgjort med forenkelt forelegg.

Flere kvinner mulig årsak



Bongo tror utviklingen rapporten viser skyldes flere forhold, og at økt rekruttering av kvinner til Forsvaret kan være en avgjørende faktor, noe som også blir antydet av militærpolitiet i deres rapport.

– En økning av kvinner i forsvaret vil medføre en økning av konkrete tilfeller. Et annet forhold som også må tas med i betrakningen er at det er blitt en større bevissthet rundt seksuallovbrudd, og de som opplever det er kanskje mer tilbøyelige til å rapportere, sier Bongo.

Bongo mener at selv om alle tilfellene i rapporten er alvorlige finnes det to kategorier.

– De minst alvorlige, som går på uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering, er forhold som vi også fanger opp gjennom undersøkelser og som det viser seg at vi har en høy score på, sier Bongo og legger til:

– På de mer alvorlige hendelsene har vi for lite tall som underbygger utviklingen, men det er klart at alle tilfellene i seg selv er alvorlige.

Vil bygge en kultur der tilfellene går ned



Bongo mener summen av tilfellene kan være skadelig for forsvarets omdømme, og håper Forsvaret kan bygge en kultur der tilfellene går ned.

Pressevakt i Forsvaret, Frank Sølvsberg, sier til VG at Forsvaret ser veldig alvorlig på økningen i tilfeller av rapporterte lovbrudd.

– Samtidig viser vernepliktsundersøkelsene de siste fem år viser en nedgang på 8% av tilfeller av seksuell trakassering. Forsvaret vil fortsette å jobbe for at antallet lovbrudd og saker med trakassering skal ned til null, sier Sølvsberg.

Sølvsberg opplyser at Forsvaret har nulltoleranse mot seksuell trakassering, og at rapportering av slike tilfeller er riktig og viktig.

– Dette er tema allerede tidlig i førstegangstjenesten og befalsutdanningen. Oppmerksomheten rundt dette kan muligens ha ført til større vilje til å anmelde og kan være noe av forklaringen til økningen i rapportering, sier Sølvsberg.

Alle andre lovbrudd går ned



Terje Raknerud, sjef for militærpolitiets etterforskingsavdeling, har over 15 år med etterforskning av seksuallovbrudd bak seg.

– Det er ganske spesielt at de fleste andre lovbrudd i Forsvaret går ned, mens seksuelle lovbrudd går opp, sier han til Bergens Tidende.

Thorbjørn Bongo sier til VG at det har vært Forsvarets fokus de siste par-tre årene har medført en bedring.

– Undersøkelser gjort i vinter viser at vi har en forbedring, men det er vanskelig å se for seg at vi har null tilfeller i forsvaret. Det vil alltid være noen som gjør noe ulovelig, sier Bongo.