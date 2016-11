NTB: Solberg avviste forslag til forsvarsløsning

Statsminister Erna Solberg (H) sa fredag nei til et felles forslag fra Venstre, KrF og Sp til et kompromiss om forsvarsstriden på Stortinget, etter det NTB erfarer.

I kompromissforslaget skal Venstre ha gått bort fra sitt krav om å utsette deler av kampflykjøpet. Senterpartiet skal på sin side ha vært villig til å gå med på innkjøp av nye overvåkingsfly, noe partiet har vært motstander av.

Det ville i så fall betydd at de tre store investeringene som Høyre, Frp og Ap har vært opptatt av, nemlig kampfly, overvåkingsfly og nye ubåter, ligger fast.

Heimevernet som egen forsvarsgren



Til gjengjeld har de tre sentrumspartiene stilt flere krav til landmaktutredningen for Hæren og Heimevernet neste år. Sentralt her står at Heimevernet skal opprettholdes som egen forsvarsgren med totalt 45.000 soldater.

Også at Hæren skal beholde den mekaniserte brigadestrukturen og krav til finansiering av den fremtidige og moderniserte Hæren, står på sentrumskameratenes kravliste.

Foreløpig vern av Andøya



De tre sentrumspartiene står også sammen om å kreve at en beslutning om en eventuell samling på Evenes utenfor Narvik blir utsatt til tidligst 2018. I praksis innebærer det i tilfelle et foreløpig vern av Andøya flystasjon, som regjeringen foreslår nedlagt.

Regjeringspartiene, ved statsministeren selv, og Ap har imidlertid avvist kravene fra Venstre, KrF og Senterpartiet, får NTB opplyst.