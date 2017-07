I Afghanistan ble tolker ansatt lokalt, men i Irak har Norge lønnet dem uten å være arbeidsgiver. – Ansvarsforholdet risikerer å bli svært utydelig, sier oberstløytnant og forsker Tormod Heier.

Norge deltar i den internasjonale koalisjonen mot IS i både Syria og Irak. Fra mai 2015 til mars 2017 hadde norske soldater tilholdssted i Erbil i Nord-Irak. Gjennom perioden i Erbil benyttet de seg av kurdiske tolker.

VG har tidligere i en rekke artikler satt søkelys på situasjonen til de afghanske tolkene som jobbet for de norske styrkene i Afghanistan.

Tolkene sto i fare for å bli forfulgt i Afghanistan, og flere av dem fikk etter politisk press komme til Norge.

Bakgrunn: Dette er striden om de afghanske tolkene

Da VG i mai ville ha svar på hvordan tolkene i Irak ble avlønnet, svarte Forsvarets operative hovedkvarter at det er kurdiske selvstyremyndigheter som har stilt og lønnet tolkene.

VG har imidlertid fått innsyn i en instruks fra Forsvarsdepartementet, der de omtaler «en løsning for utbetaling av lønn til Peshmergatolkene».

I det avgraderte brevet til Forsvaret heter det at denne løsningen «legger opp til at hvert enkelt land utbetaler sin andel til et fond som administreres av Tyskland og som i sin tur betaler ut lønnen til de enkelte tolkene».

Bekrefter betalingsløsningen

Når VG trekker frem instruksen fra Forsvarsdepartementet, bekrefter oberst og pressetalsmann Sven Harald Halvorsen i Forsvaret at de har utbetalt Norges andel av kostnadene for tolketjenester direkte til fondet som administreres av Tyskland.

– Tolkene har så mottatt sine lønnsutbetalinger direkte fra det øremerkede fondet. Fra august 2016 til februar 2017 har Forsvaret utbetalt 200.000 kroner som var vår andel for denne perioden, sier Halvorsen.

– I de tilfeller der Norge inngår avtaler med andre nasjoner, er det normalt at Forsvarsdepartementet følger opp dette med å utgi en instruks til Forsvaret som spesifiserer forhold som skal følges opp for å sikre at avtalen etterleves, opplyser han.

I instruksen fra Forsvarsdepartementet er det presisert at Forsvaret ikke skal inngå en direkte ansettelse av tolkene, men at kurdiske selvstyremyndigheter må forbli arbeidsgiver. Det understrekes at midlene er øremerket til lønn.

Pressevakt Frank Sølvsberg i Forsvaret svarer følgende på spørsmål om hvorfor det ikke ble opplyst om betalingsløsningen ved første henvendelse:

– Oppdraget i Irak involverte flere fagmiljøer i Forsvaret, og informasjon om den faktiske utførelsen på avlønning av tolkene var tydeligvis ikke kjent for alle på tvers av disse miljøene. Uttalelsen ble dermed ikke korrekt, sier han.

VG i Nord-Irak: Slik trener norske soldater kurderne til kamp mot IS

Saken fortsetter under bildet.

KRIGER MOT IS: Kurdiske Peshmergasoldater angriper landsbyer rundt byen Bashiq bare tre mil fra Mosul. Foto: Harald Henden , VG

Streikende tolker



Det var i en ukesrapport fra mars 2016 at norske soldater meldte fra om at enkelte grupper tolker hadde begynt å streike, opplyser Sølvsberg.

– For oppdraget var intensjonen at kurdiske selvstyremyndigheter skulle stille tolketjenester fullt og helt, inkludert lønn. Det viste seg etter hvert at tolkene ikke fikk avlønning på grunn av den dårlige finansielle situasjonen i selvstyreområdene, og levering av tolketjenestene ble et usikkerhetsmoment, sier han.

Sendte flere soldater: Dette er Norges bidrag i kampene mot IS

Sølvsberg legger til at trening av kurdiske enheter ikke kunne gjennomføres uten tolker.

TALSPERSON: Oberstløytnant Frank Sølvsberg. Foto: Forsvarsdepartementet

– Etter en formell henvendelse fra forsvarsdepartementet i de kurdiske selvstyreområdene, ble etter hvert landene i koalisjonen enige om å avhjelpe situasjonen gjennom å finansiere tolketjenesten. Nasjonene betalte for sine respektive behov til ledenasjonen Tyskland. Koalisjonen, ved tysk administrasjon, ivaretok avlønning av tolkene direkte, sier Sølvsberg.

Det er vanskelig å vurdere om og i eventuelt hvilken grad tilbakemeldingen fra de norske soldatene bidro til den valgte løsningen, ifølge ham.

Har ett mål: Dette er gruppen spesialsoldatene skal trene opp i Syria

Antall tolker avhenger av treningens omfang. Treningen har i all hovedsak blitt gjennomført i og ved kurdiske sikkerhetsstyrker sine leirer og treningsfelt, der sikkerhetssituasjonen har vært avklart.

Forsvarets skyttergraver: – Like viktig som under 2. verdenskrig

– Skaper avstand

Oberstløytnant og forsker Tormod Heier ved Forsvarets høgskole mener betalingsløsningen kan være valgt for å skape større avstand mellom norske myndigheter og tolkene.

– Dermed blir det mindre klart hvem som egentlig sitter med ansvaret for dem. Hvis det er et krystallklart arbeidsgiveransvar mellom de to partene, er det lettere å plassere ansvar. I en konflikt som denne er dette enda viktigere, nettopp fordi det er så uklart hvem som er venn og hvem som fiende, sier han til VG.

I denne krigen finnes det nemlig ingen lojalitet til vestlige oppdragsgivere, påpeker Heier.

BRUDD: Oberstløytnant Tormod Heier mener tolkeordningen bryter med et viktig prinsipp. Foto: forsvaret.no

Han mener denne løsningen er symptomatisk for mange av de krigene norske myndigheter «snubler» inn i.

– Ansvarsforholdene er veldig uklare. Det kan være et tegn på at risikoen er stor og at norske myndigheter ikke ønsker å bli stilt til ansvar. Det gjøres ved å skape en avstand til disse tolkene ved at myndighetene opprettholder eget handlingsrom, sier han.



Tolkeløsningen bryter imidlertid med et viktig prinsipp i militære operasjoner, ifølge Heier:

– Det må være krystallklart hvem som har kommandomyndighet og kontrollansvar. Her kan man sette spørsmålstegn ved om norske myndighet har tilstrekkelig kontroll med tolkene, sier han.

Saken fortsetter under bildet.

UNDRENDE: Mads Harlem, leder av Folkerettsseksjonen i Norges Røde Kors, stiller seg undrende til løsningen Norge har gått inn for i Irak. Foto: Olav A. SALTBONES, , Røde Kors

Stiller seg undrende

Mads Harlem, leder av Folkerettsseksjonen i Norges Røde Kors, sier det for ham virker som at Forsvaret ikke har forstått sine egne retningslinjer ordentlig i denne saken.

– Jeg stiller meg litt undrende til måten Forsvaret har valgt å gjøre dette på i Irak. Retningslinjene som ble vedtatt av Forsvaret i 2015, forbyr ikke bruken av lokalt ansatte. De setter kun begrensninger i hvilke oppgaver disse kan utføre, sier han til VG.

Bakgrunn: Slik er kurdernes kamp i Irak, Tyrkia, Syria og Iran

Harlem sier at selv om tolkene ikke er ansatt i Forsvaret, må de norske styrkene gjøre en vurdering av hvordan man best kan ivareta sikkerheten til sivile som de facto arbeider for Forsvaret.

– Måten tolkene brukes på av Forsvaret i Irak er selvfølgelig annerledes enn i Afghanistan siden norske styrker ikke deltar i offensiv krigføring. Forsvaret har likevel et ansvar etter folkeretten til å vurdere hvilken risiko de utsetter sivile på når de brukes av de norske styrkene i internasjonale operasjoner, sier han og slår fast:

– Dette ansvaret kan man ikke unndra seg ved ikke å ansette disse tolkene så lenge det er Forsvaret som de facto bruker tolkene.

– Gjennomfører retningslinjene



Som følge av VGs dekning av Afghanistan-tolkene, ble nye retningslinjer for lokalt ansatte internasjonale operasjoner innført i 2015. Det ble slått fast at lokalt ansatte skal «holdes på et minimum». I forordet til rapporten slår imidlertid en arbeidsgruppe fast at «det foreligger ingen overordnet policy».

– Forsvarsdepartementet har fastsatt retningslinjer for ansettelse av lokalt personell i internasjonale operasjoner. Utgangspunktet er at norske styrker ikke skal foreta lokale ansettelser. Presiseringene i dokumentet VG viser til, knytter seg til gjennomføringen av disse retningslinjene, skriver spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet i en epost til VG.

Formålet med retningslinjene er ifølge Frisch «å legge til rette for Forsvarets behov for lokalt ansatte, og samtidig legge til rette for en enhetlig og forsvarlig ivaretagelse av lokalt ansatte».