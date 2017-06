Nordmenn flest tror ikke Forsvaret er i stand til å forsvare Norge

Mindre enn hver tredje nordmann mener Forsvaret er i stand til å sikre norsk suverenitet og forsvare landet.

Det fremgår av Forsvarets innbyggerundersøkelse, som ble publisert onsdag morgen.

– Jeg har de siste tre årene vært tydelig på at Forsvaret har hatt svakheter knyttet til både reaksjonsevne og utholdenhet. Dette har gått utover vår viktigste og mest krevende oppgave som er forsvaret av landet, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til VG.

Dessverre for forsvarssjefen er det liten tillit også hos det norske folk. Faktisk mener fire av ti nordmenn at Forsvaret vil bli svekket de neste tre årene.

Admiral Bruun-Hanssen er ikke en av dem.

– Min vurdering at vi har fått en langtidsplan som snur trenden og styrker Forsvaret i tiden fremover. Vi tar inn vedlikeholdsetterslepet, øker aktiviteten og i høst får vi de første F-35 kampflyene til Norge. I tillegg har vi fått viktige beslutninger om kjøp av nye ubåter, luftvern og maritime patruljefly, sier han.

Forsvarets innbyggerundersøkelse Årlig undersøkelse, i år gjennomført av Kantar TNS.



Kartlegger befolkningens syn på Forsvaret.

Målgruppen for undersøkelsen var alle voksne nordmenn.

Undersøkelsen er gjennomført mellom 27. april og 18. mai 2017.

4205 nordmenn har deltatt i undersøkelsen.

Nord-Norge ikke imponert

Til tross for den lave tiltroen til Forsvarets kapasitet til å forsvare landet, fortsetter nordmenns totalinnrykk av Forsvaret å stige. 56 prosent oppgir at de har et «meget» eller «ganske» godt totalinntrykk.

Inntrykket er imidlertid langt dårligere i Finnmark, Troms og Nordland enn i resten av landet.

– Hva kommer det av?

– Det skal jeg være forsiktig med å konkludere på. Forsvaret er tungt til stede i landsdelen og vi har tradisjonelt sett et stort engasjement omkring Forsvaret i nord, sier Bruun-Hanssen.

Vil ha sterkt forsvar



Befolkningens syn på Forsvarets størrelse har forandret seg de siste årene. Hele 64 prosent svarer i år at Forsvaret er for lite til å gjennomføre sine oppgaver.

Siden 2013, da Russland begynte annekteringen av Krim, har dessuten andelen nordmenn som mener det er «meget viktig» med et sterkt Forsvar, steget fra 62 til 75 prosent.

– Vi ser et sikkerhetspolitisk bilde der spenningen mellom et militært sterkere Russland og Vesten har økt i kjølvannet av konfliktene i Ukraina, et økende antall terrorangrep i Europa, særlig knyttet til ISIL og til slutt en økende trussel i det digitale rom. Denne situasjonen understreker viktigheten av å ha et relevant Forsvar, mener forsvarssjefen.

For øvrig mener åtte av ti nordmenn av Norges NATO-medlemskap styrker det militære forsvaret av Norge.