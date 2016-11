Kun fire dusjer til 74 kvinnelige vernepliktige

HAAKONSVERN (VG): I perioder må inntil 74 vernepliktige kvinner dele fire dusjer - med innsyn. Løsningen er «god nok» mener ledelsen.

– Fellestoalett med pissoar er heller ikke hyggelig, sier avdelingstillitsvalgt for Marinen, Live Haraldsen (20).

– Å gå rett inn til en mann som står og tisser er ubehagelig, både for hun som kommer inn, og for han som står der, fastslår hun.

De vernepliktige soldatene Julie Lieng (19), Maren Rudberg (20) Sandra Lindgjerdet (19) og Stine Andresen (20) sier seg hjertens enig.

FELLESDO: Toalettet ved messa er felles. Ikke bra, synes tillitsvalg Live Haraldsen og løytnant Olaf Mathisen Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Det største problemet for de vernepliktige kvinnene på Haakonsvern er likevel dusjforholdene.

Dusjene er for få, for trange og med innsyn for alle som går forbi.

– Vi har en plikt til å være i Forsvaret, men vi har ingen plikt til å vise fram kroppen vår, fastslår menig Rudberg

Les også: Slaget om Forsvaret i gang: Her er detaljene i regjeringens langtidsplan

Kvinner i Forsvaret * 1976: Stortinget vedtok at kvinner skulle få lov til å tjenestegjøre i ikke-stridende stillinger på frivillig basis. * 1983: Kvinner fikk anledning til å avtjene verneplikt. * 1984: Kvinner fikk de samme mulighetene som menn i alle avdelinger. * 2010: Kvinnelig sesjonsplikt innført. Da ble kvinner kalt inn til sesjon, men uten plikt til å møte opp eller gjennomføre tjenesten. * 2014: Stortinget vedtok at kvinner og menn skal ha verneplikt på lik linje. * 2016: De første kvinnene som var kalt inn til allmenn verneplikt, startet sin førstegangstjeneste i juli. * Andelen kvinner i Forsvaret lå i mange år på rundt 8 – 9 prosent. Andelen kvinner på førstegangstjeneste har også ligget på det samme nivået, men har økt betraktelig etter 2010. * I sommer var hele 32,7 prosent av 19-åringene som møtte til førstegangstjeneste kvinner. * Blant alle soldatene på førstegangstjeneste - i alle aldergrupper - i juli var det 26 prosent kvinner.

I 2014 vedtok Stortinget at kvinner og menn skal ha verneplikt på lik linje. De første kvinnene med ordinær verneplikt kom ut i tjeneste i sommer.

– Vedtaket om allmenn verneplikt er ikke fulgt opp med vedtak om bevilgninger til å ivareta en stadig større andel kvinner i Forsvaret, sier løytnant Olaf Mathisen på Haakonsvern.

– I god tid før de første vernepliktige kvinnene kom hit i sommer, varslet vi at sanitærforholdene måtte forbedres. Men det finnes ikke penger til å legge til rette for kvinnene, fortsetter han.

Sammen med løytnant Thomas Kleveland, strekker han seg langt for å gjøre boforholdene best mulig for de vernepliktige på Haakonsvern.

– Kasernebygningene er fra 1960, og den gangen var det bare menn her. Disse mennene ble født på 1940-tallet, og hadde ikke så store krav til dusjer. I dag er garderobeforholdene dårlige både for både kvinner og menn. Men når kvinneandelen øker blir forholdene enda mer utilfredsstillende for alle, sier Kleveland

Nybygg, men ikke kaserner: Stortinget gir grønt lys til Haakonsvern

Uverdige boforhold

Løytnant Kleveland understreker at både kvinner og menn må tåle å trene på dager uten dusj og fellestoaletter. Ute i felt benytter de fellestoaletter av typen «bæsj and carry». Men inne på kasernen, som faktisk er hjemmet deres i et år, ønsker de verdige boforhold.

KVINNESTERKT: mange kvinner må dele fire dusjer på Haakonsvern. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

På Haakonsvern er det fire dusjer per etasje med 74 senger. Siden kvinnene blir samlet på ett sted, er det fra 50 til 100 prosent flere kvinner per dusj enn det er menn per dusj, opplyser løytnant Olaf Mathisen.

Hvor mange kvinnelige vernepliktige som deler de fire damedusjene varierer i løpet av året. Når VG er på besøk, er det 60.

Les også: Slik blir det nye Forsvaret - hvis forsvarssjefen får bestemme

– Etter fellestreningen om morgenen blir det alltid lang kø foran dusjen, selv om vi er raske, sier menig Stine Andresen.

Sammen med sine vernepliktige venninner forteller hun gjerne om garderobeforholdene i håp om at det skal bli bedre for neste generasjon vernepliktige.

Alle de unge kvinnene har langt hår satt opp i hestehale når de bærer uniform. Å få vasket det lange håret, må planlegge nøyes.

– Det tar ekstra lang tid fordi strålen er så svak. Det tar evigheter å få ut sjampoen. For å vaske håret bør vi helst komme hit sent om kvelden, sier Andresen.

Inne i det lille rommet med fire damedusjer er det i tillegg så trangt at dersom det hadde vært knagger eller benker til å legge fra seg klær på, ville det blitt vått mens damene dusjet. Derfor må de kle av seg på soverommet, og gå med håndkle rundt seg fram og tilbake i gangen.

De vernepliktige kvinnene synes også det er ubehagelig at alle som går forbi i trappen kan se rett inn på de som dusjer hvis noen går ut eller inn.

– Jeg står alltid vendt vekk fra døren når jeg dusjer, slik at jeg i alle fall ikke blir sett rett forfra, sier Julie Lieng.

– Innsynet er en krenkelse av privatlivet både til de som dusjer og til de som tilfeldigvis går forbi, fastslår Sandra Lindgjerdet.

Hun var på Sessvollmoen før hun kom til Haakonsvern. Der var garderobeforholdene mye bedre.

– Der var det en sidesving på rommet slik at det ikke var mulig å se rett inn på de som sto i dusjen, sier hun.

DUSJPROBLEMER: Vernepliktige (f.v) Maren Rudberg, Sandra Lindgjerdet, Live Haraldsen, Stine Andresen og Julie Lieng på gangen utenfor damedusjen Foto: Hallgeir Vågenes , VG





– I tillegg til køproblemene, er det også et problem er at kvinnene ikke kan bo sammen med resten av troppen. Det bryter opp og ødelegger avdelingsfølelsen, understreker tillitsvalgte Live Mathisen.

Husker du? Nå skal Forsvaret øve på Hawaii

Ikke penger til løsning

Om to uker er det nytt inntak av vernepliktige soldater på Haakonsvern. Av de i overkant av 300 vernepliktige som kommer da, er 68 kvinner. Med de 60 som er der fra før, blir det totalt 128 kvinner.

Løytnantene Kleveland og Mathisen vet ennå ikke hvordan de skal innkvartere dem på best mulig måte.

– Vi har lagt fram et forlag til løsning på lengre sikt. En ombygging av ti våtrom med lukkede dusj- og toalettbåser. Den løsningen gjør at både kvinner og menn kan bruke de samme fasilitetene. Forsvarsbygg har regnet ut at det vil koste 18,5 millioner kroner. Men ifølge ledelsen på Haakonsvern finnes det ikke midler til å bygge dette, sier Kleveland.

OMBYGGINGSFORSLAG: Tillitsvalg Live Haraldsen og løytnant Thomas Kleveland med forlsaget til utbedringer. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

- Går for sakte

Forsvarets ombudsmann, Roald Linaker, sier til VG at forholdene for de vernepliktige er godt kjent, både i Haakonsverns ledelse og i Forsvarets ledelse.

– Det de vernepliktige påpeker er svært relevant og bør kunne løses innenfor rimelige rammer, sier han.

Ombudsmannen følger denne saken nøye, og mener Forsvaret og Sjøforsvaret bør gjøre en ekstra innsats for å sikre at kaserne og boforholdene er tilpasset verneplikt for begge kjønn. Ikke minst hva angår de sanitære forholdene.

– Kaserneforholdene blir stadig bedre, men det går for sakte for at Ombudsmannen kan si seg fornøyd, sier han.

– Kasernene på Haakonsvern er ikke de verste, men de sanitære forholden er langt i fra tilfredsstillende. Det finnes planer og forslag til løsninger både i nord og ved Haakonsvern. Men ikke nok penger, sier han.

– Akseptabelt



Det er Forsvarsbygg som drifter og vedlikeholder bygningene i Forsvaret.

– For Haakonsvern er det pr. i dag ikke satt av midler til tilpasninger for kjønnsnøytral verneplikt på kasernene, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Åsmund Vereide Sjursenhan i en e-post til VG.

TRANGT: Dusjrommet er så lite at dersom Maren Rudberg (th) og Sandra Lindgjerdet hadde tatt med seg skifteklær inn, ville det bli vått. Derfor går de gjennom gangen kun med håndkle rundt seg. I døren tillitsvalgt Live Haraldsen Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Bra nok for ledelsen

Når VG er på Haakonsvern får vi beskjed om at ingen fra ledelsen har tid til å snakke med oss.

Via presseavdelingen til Sjøforsvaret får vi likevel en skriftlig uttalelse fra kommandør Per Kartvedt på Haakonsvern.

- Kasernene på Haakonsvern er av eldre dato, og er i utgangspunktet derfor ikke tilrettelagt optimalt for felles integrering av kvinnelige og mannlige vernepliktige, blant annet med åpne fellesdusjer. Dette løses i dag ved at kvinner forlegges samlet i egen fløy/etasje med tilhørende egne sanitærfasiliteter, adskilt fra sine mannlige medsoldater.

Dette fungerer tilfredsstillende vurdert ut fra et rent forlegningsmessigperspektiv. Denne løsningen er også karakterisert som god nok av ledelsen i Forsvaret.

De vernepliktige selv ønsker imidlertid å bli forlagt sammen med soldater fra egen avdeling uavhengig av kjønn. Dette krever en større ombygning av sanitærfasilitetene på kasernene som det så langt ikke er prioritert midler til.

Jobber med Haakonsvern

Orlogskaptein Per Thomas Bøe sitter som prosjektleder for allmenn verneplikt i Forsvarsstabens HR-avdeling, og jobber med tilrettelegging for kvinner i hele Forsvaret.

Han vedgår at Haakonsvern henger etter, men kan ikke si noe om når det blir utbedret der.

– Helt fra vi fikk melding om at det skulle bli allmenn verneplikt har vi jobbet dedikert med dette. Vi tar leir for leir, sier han.

Når blir garderober og toaletter bygget om på Haakonsvern?

– Det er opp til Forsvarsdepartementet å godkjenne hvilke bygg og anlegg som skal prioriteres. Det gjøres lokale utbedringer der det avdekkes behov. Nye kaserner bygges kjønnsnøytralt og med tilstrekkelig god standard. Forsvaret jobber generelt med å utbedre kasernestandarden. Dette er uavhengig av kjønnsbalansen. Haakonsvern er absolutt en leir som har etterslep på kasernestandard, sier han.