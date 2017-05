Krever åpenhet om Hærens framtid

Flertallet på Stortinget pålegger regjeringen å offentliggjøre utredningen om Hærens og Heimevernets fremtid, så snart de er klare.

Venstre fikk dermed støtte for sitt krav om offentlighet fra alle opposisjonspartiene på Stortinget.

Flertallspartiene nekter å godta at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) skal sitte på utredningene fram til regjeringen har konkludert, når statsbudsjettet legges fram tre uker etter stortingsvalget.

Les mer om forslaget her: Vil tvinge regjeringen til åpenhet rundt Hærens fremtid

– En samlet opposisjon, medregnet Ap, er enige med oss. Nå kan debatten om Forsvarets fremtid bli en del av valgkampen, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen til VG.

Men Elisabeth Vik Aspaker (H), som var saksordfører for Venstre-forslaget i Stortingets utenriks- og forsvarskomite, mener at opposisjonen her slår inn åpne dører:

– Av en eller annen grunn samler de seg om et forslag som allerede er imøtekommet. Det har vært og vil være stor grad av åpenhet rundt landmaktutredningen, sier Aspaker til VG.

For to uker siden meldte VG at Høyre og Ap var enige om hvordan landmaktutredningen skulle håndteres videre. Den enigheten holdt imidlertid ikke helt til mål.

Aspaker viser til at landmaktprosjektet i Forsvarsdepartementet tre orienteringsmøter som allerede er avholdt, på Bardufoss, Elverum og i Oslo:

– De som jobber med denne utredningen har vist stor grad av åpenhet allerede, og forsvarsministeren har varslet at det blir et nytt orienteringsmøte om status før sommeren. Da gjenstår bare regjeringens sluttvurdering, og den vil komme i statsbudsjettet, sier Aspaker.

Hun mener at det store spørsmålet, om HV og Hæren slås sammen, langt på vei er avklart allerede:

– Noen prøver å spinne en historie om at Heimevernet skal innlemmes i Hæren, men det er allerede avklart at det ikke kommer som anbefaling fra prosjektgruppen, sier Aspaker.

Men det er åpenbart ulike syn på hva som skal ut i offentligheten før valget. Eriksen Søreide skrev i et brev til Stortinget i mars, at utredningen som helhet er ferdig i oktober, og at resultatet av utredningen vil bli lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet.

– Det er forsvarssjefens faglige anbefalinger som vi ønsker ut til debatt så snart det lar seg gjøre. Forsvarssjefen er ikke bare en rådgiver for departementet, men også etatssjef i Forsvaret. Komiteens flertall mener det ville vært uaksetabelt om bare regjeringens konklusjon ble kjent. og ikke de faglige rådene fra forsvarssjefen, sier Ola Elvestuen.